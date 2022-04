Het Taiwanese TXOne Networks heeft een Europees hoofdkantoor geopend op de High Tech Campus in Eindhoven. Van hieruit wil het securitybedrijf de activiteiten in Europa uitbreiden.

Het Europese hoofdkantoor in Eindhoven van TXOne Networks moet de hele Europese markt bedienen en wordt verder uitgebreid met channel-activiteiten en klantenondersteuning. Het management van het kantoor is in handen van Business Development Director Europe Christophe Strauven. Dimitri Dutron en Kurt Vanderhaegen stappen komen over van Trend Micro Benelux en gaan respectievelijk aan de slag als Channel Director Europe en Marketing Director Europe. Technical Director Europe wordt Dmitri Belotchkine.

Security voor ICS- en IIoT-omgevingen

Het Taiwanese TXOne Networks, een in 2019 opgerichte joint-venture van Trend Micro en Moxa, is een leverancier van beveiligingstechnologie voor industriële infrastructuur als machines en Industrial IoT (IIoT)-netwerken. De oplossingen bevinden zich precies op het snijvlak van een goede cybersecurity en het normaal laten functioneren van de industriële apparatuur.

OT Zero Trust

De securityspecialist levert voor zijn ICS- en IIoT-securityoplssingen een ‘OT Zero Trust’-methodologie. Deze strategie past zero trust toe op industriële (IIoT)-netwerkomgevingen. De oplossingen zorgen voor het segmenteren van de diverse netwerken, het scannen van inkomend verkeer en mobiele assets met een draagbare scanner en het beveiligen van endpoints die op alle legacy- en gemoderniseerde devices zijn afgestemd.

