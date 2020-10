Trend Micro komt met security-oplossing voor smart factories

Trend Micro komt met EdgeIPS Pro, een ‘intent-based industrial intelligent IPS-array’. De intrusion prevention system is bedoeld om grootschalige industriële netwerken te beschermen tegen kritische cyberaanvallen.

Met de opkomst van het Industrial Internet of Things (IIoT) zien bedrijven de voordelen van het samenkomen IT en operational technology (OT). Het levert productiviteitswinst op, maar heeft ook de risico’s op het gebied van cybersecurity vergroot. Het resultaat is dat slimme fabrieken vatbaarder zijn voor bedreigingen als malware-infectie en ongeautoriseerde toegang.

Fabrikanten moeten een netwerkbeveiligingsoplossing vinden die productiviteitsverbetering kan ondersteunen, met behoud van security en threat prevention.

TXOne Networks, een IoT-joint venture tussen Trend Micro en Moxa, heeft EdgeIPS ontwikkeld. De oplossing maakt deel uit van smart factory security-suite van Trend Micro. Deze suite omvat elke laag, van uitgebreide perimeters voor de cloud tot control layers.

“Nu we geconfronteerd worden met een steeds veranderend digitaal landschap, is de succesvolle convergentie van IT en OT cruciaal voor het bedrijfsleven”, aldus Akihiko Omikawa, executive vice president IoT Security bij Trend Micro en voorzitter van TXOne Networks.

“Het toevoegen van EdgeIPS Pro als integraal onderdeel van Trend Micro’s Smart Factory Security Solution is een mijlpaal voor de bescherming van grootschalige industriële netwerken op de werkvloer. De IT-vriendelijke implementatie en het beheer stellen organisaties in staat om door te gaan met het uitvoeren van activiteiten en tegelijkertijd ernstige bedreigingen op afstand te houden”.

Intelligente en efficiënte netwerksegmentatie

EdgeIPS is voorzien van TXOne’s one-pass Deep Packet Inspection-technologie. Dit maakt netwerksegmentatie mogelijk door middel van firewall/IPS/protocolfiltercapaciteit met diepere en bredere industriële netwerkprotocolondersteuning. Het is niet nodig om de netwerkconfiguratie-instellingen van bestaande middelen te wijzigen.

“Het gebrek aan netwerksegmentatie om de verspreiding van malware tegen te gaan is het meest voorkomende probleem in de control network-layer en een echte uitdaging voor ICS-omgevingen, aangezien deze een diepere en bredere ondersteuning van industriële netwerkprotocollen vereisen”, stelt TXOne Networks.

EdgeIPS stelt netwerkbeheerders in staat om netwerksegmentatie te organiseren in overeenstemming met de werkelijke bedrijfsdoelstellingen.

