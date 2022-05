Google Cloud heeft onlangs het Chrome Enterprise Connectors Framework geïntroduceerd. Dit portfolio moet het gebruik van Chrome OS en Chromebooks in zakelijke omgevingen veiliger maken.

Het Chrome Enterprise Connectors Framework biedt zakelijke eindgebruikers van Chrome OS een viertal opties voor het beheren en beveiligen van het besturingssysteem. Dit gebeurt voornamelijk met tools van andere leveranciers.

In de eerste plaats biedt het framework een aantal security-integraties, zoals connectors, voor onder meer BlackBerry UEM en Samsung Knox Manage. Dit zijn twee oplossingen voor het beheren van devices van medewerkers. Een ander populair beheerplatform dat via het framework wordt ondersteund is VMware Workspace ONE. Ook authenticatieoplossing Okta en het dataplatform van Splunk zijn te integreren. Daarnaast komen er integraties met producten van Palo Alto Networks en CrowdStrike. Al deze oplossingen moeten beheerders meer mogelijkheden bieden voor het rapporteren van securityrisico’s.

Functionaliteit tegen datalekken

Een ander onderdeel van het platform is ingebouwde functionaliteit voor het voorkomen van datalekken. Hiervoor introduceert de techgigant Chrome OS Data Controls. Deze functionaliteit maakt het mogelijk de toegang tot en het delen van gevoelige data op een Chrome OS-device in te stellen. Beheerders kunnen bepalen wie toegang heeft en data kan delen met anderen. Deze beperkingen kunnen worden toegewezen aan bepaalde handelingen die op het betreffende device worden uitgevoerd, zoals copy/paste, printopdrachten en het maken van screenshots van bepaalde data. Kortom, alle handelingen die tot dataverlies kunnen leiden.

Hardware-oplossingen

Ook op SoC-niveau biedt het framework de nodige beveiliging. Zo biedt de Intel vPro Enterprise SoC onder meer met Key Locker en Intel Total Memory Encryption (TME) meer securityfunctionaliteit. Key Locker zorgt voor het beschermen van disk encryption keys en voorkomt datalekken. Intel TME versleutelt data die van de processor naar de systeemomgeving gaan.

Het Chrome Enterprise Connectors Framework is nu beschikbaar.