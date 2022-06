Securityonderzoekers van modzero vonden een ernstige kwetsbaarheid in Meeting Owl Pro. Het conferencing-apparaat wordt door meer dan 100.000 organisaties gebruikt, waaronder overheden.

De Meeting Owl Pro bevat microfoons en 360 graden-camera’s voor videoconferences. Het apparaat wordt op grote schaal gebruikt door hogescholen, advocatenkantoren en Amerikaanse overheden. Een analyse van securitybedrijf modzero wijst uit dat het apparaat een ernstig risico vormt voor elk netwerk waarmee het verbindt.

Bij het configureren van de Meeting Owl Pro vraagt het systeem om de persoonsgegevens van de gebruiker. De onderzoekers ontdekten dat de persoonsgegevens worden opgeslagen in een database die via het internet toegankelijk is. Je hebt geen wachtwoord nodig om de database in te komen. De enige voorwaarde is het serienummer van het apparaat.

Modzero nam in januari 2022 contact op met Owl Labs, de leverancier van Meeting Owl. De organisatie werd op de hoogte gebracht van het risico. Het probleem is nog steeds niet verholpen. De netwerken van duizenden klanten blijven kwetsbaar.

Drastische maatregelen

“Owl Labs neemt beveiliging serieus”, deelde een woordvoerder in een reactie. “We hebben teams die zich toespitsen op het oplossen van kwetsbaarheden en bugs.” De organisatie verklaarde niet waarom de kwetsbaarheid nog steeds aanwezig is.

Zolang de patch ontbreekt raadt modzero drastische maatregelen aan. “Het enige advies dat ik op dit moment heb is om de apparaten uit te zetten”, vertelde co-CEO Thorsten Schröder tegen website Ars Technica. “Het uitschakelen van de wifiverbinding met het lokale netwerk is onvoldoende. Een aanvaller kan de verbinding met Bluetooth herstellen. Het apparaat mag geen toegang hebben tot de interne infrastructuur.”

Tip: Microsoft Teams vs Zoom vs Google Meet vs Webex Meetings vs BlueJeans