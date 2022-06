Bijna de helft van alle Nederlandse IT-dienstverleners komt arbeidskrachten tekort. Tegelijkertijd overwegen steeds meer securityprofessionals een carrièreswitch. Dat blijkt uit afzonderlijk onderzoek van Rabobank en Deep Instinct.

Securitybedrijf Deep Instinct sprak met 1.000 senior securityprofessionals bij Europese grootbedrijven. Bijna de helft overwoog in de afgelopen tijd een carrièreswitch vanwege stress. Tegelijkertijd worstelt ongeveer 45 procent alle Nederlandse IT-dienstverleners met een arbeidstekort, zo blijkt uit een afzonderlijk onderzoek van Rabobank.

Stress en security

Deep Instinct verwijt de stress onder securityprofessionals aan een groeiend aantal ransomware- en supply chain-aanvallen. Een fout in de verdediging kan gigantische gevolgen hebben. Die verantwoordelijkheid weegt zwaar op de schouders van securitypersoneel. Meer dan 90 procent zegt onder stress te werken. Velen vinden dat de druk een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van hun werk.

Leidinggevenden zijn bijzonder gevoelig voor het probleem. Een op de drie CISO’s, CTO’s en ITO’s beschreef zichzelf als ‘zeer gestrest’. Zij worstelen sinds de thuiswerkperiode met nieuwe verantwoordelijkheden. Personeel verhuisde naar het thuiskantoor. De veilige perimeter van het bedrijfsnetwerk maakte plaats voor nieuwe systemen. Sommige IT-organisaties kregen meer klanten en grotere projecten. Op de werkvloer namen burnouts en vermoeidheid toe.

Krapte op IT-arbeidsmarkt

Het probleem is niet beperkt tot de securityindustrie. Uit een recente survey van Rabobank blijkt dat ongeveer 45 procent van alle Nederlandse IT-dienstverleners arbeidskrachten tekort komt. “Opleiders leveren jaarlijks onvoldoende nieuwe instroom van jong talent af”, deelt Mark van Kampen, sectormanager ICT Dienstverlening bij Rabobank. “Vooral HBO’ers en WO’ers zijn moeilijk te vinden. Denk hierbij aan developers, applicatie-, systeem-, of functioneel beheerders en securityspecialisten.”

Van Kampen stelt twee manieren voor om met het tekort om te gaan. Allereerst kan het helpen om een aanbod te standaardiseren. Een flexibele dienstverlening heeft voordelen, maar efficiënt is het niet. Standaardprocessen zijn makkelijker te automatiseren. CTS IT, een MSP uit Ede, past de strategie succesvol toe. succes met de strategie. Ook CTS IT heeft onvoldoende personeel, maar dat tekort wordt opgevangen met automatisering.

“We werken met PowerBI dashboards waarmee we realtime inzicht hebben in de gehele bedrijfsvoering”, vertelde CEO Hannes de Paauw tegen Rabobank. “Een goed voorbeeld is de on- en offboarding van medewerkers. Op basis van onze rapportages hebben we dit proces grotendeels weten te automatiseren.”

Ten tweede kan het helpen om meer aandacht te schenken aan HR. Tim van der Hulst, HR-manager van IT-dienstverlener OGD, vraagt regelmatig aan bestaande medewerkers wat zij nodig hebben om leuker te werken. Vertrekt een medewerker, dan benadrukt OGD tijdens het exitgesprek dat hij of zij op een later moment kan terugkomen.

Onzekere toekomst

Rabobank verwacht niet dat het tekort op de korte termijn aantrekt. In het afgelopen halfjaar groeide de krapte met bijna 15 procent. Daarnaast worstelen steeds meer dienstverleners met verloopcijfers van 20 procent of meer. Dit betekent dat een bedrijf met 125 werknemers bijna iedere week te maken heeft met een collega die vertrekt of instroomt.

Tip: Security-industrie is fundamenteel stuk: baseer investeringen op hard bewijs