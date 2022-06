De musea van dierentuin Artis zijn weer open. De deuren sloten nadat de organisatie werd geraakt door een ransomware-aanval. De daders eisen 1 miljoen euro.

Op dinsdag 28 mei maakte Artis bekend dat zijn netwerk door cybercriminelen is aangevallen. Een aantal systemen liggen plat, waaronder de digitale kaartverkoop. De daders eisen 1 miljoen euro in cryptovaluta. In ruil beloven de daders de systemen te herstellen.

Een deel van de systemen lijkt functioneel, want in elk ander geval was een heropening onmogelijk. Artis weet niet wie er achter de aanval zit. De aanval is nog niet door een bekende ransomwaregroep opgeëist.

Ransomware Artis

“Een externe ICT-partner informeerde ons dat Artis het doelwit is geworden van een cyberaanval”, zei een woordvoerder. “De eigen IT-afdeling is opgeschaald met securityspecialisten. Er zijn direct maatregelen getroffen om verdere toegang tot onze systemen te voorkomen.”

De maatregelen lijken tot nog toe succesvol. Artis heeft twee musea. Beide musea werden aanvankelijk gesloten omdat de interactieve installaties afhangen van IT. Inmiddels zijn de musea weer open.

Persoonsgegevens

Een gebrek aan duidelijkheid is de grootste zorg. Artis weet niet of en hoeveel persoonsgegevens er zijn verloren. De persoonsgegevens van bezoekers zijn niet het enige probleem. Artis is een stichting. De organisatie draait op donaties. Het ledennetwerk staat bol van de wetenschappers, rijke partners en diens informatie.

Het laatste is een motief voor cybercriminelen. Verwerk je de persoonsgegevens van grote partijen, dan ben je een interessant doelwit voor ransomware. Elk datalek is verschrikkelijk, maar de impact van datalekken verschilt. De persoonsgegevens van grootbedrijven kunnen meer financiële schade veroorzaken dan de persoonsgegevens van consumenten. Aanvallers hopen dat de druk een slachtoffer aanspoort tot betaling.

Er is op dit moment geen indicatie dat Artis die weg inslaat. De organisatie maakte een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en benadrukt dat het securityexperts in huis haalt. De meeste experts zijn tegen losgeldbetalingen.