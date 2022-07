Securitybedrijf Group-IB vertrekt uit Rusland. De dienstverlener heeft kantoren in Amsterdam, Singapore en Dubai. Rusland stond in het rijtje, maar de regionale afdeling past niet meer in de toekomstplannen van het bedrijf.

Op dit moment blijft Group-IB de eigenaar van de Russische divisie. Daar wil het securitybedrijf binnen zes maanden van af. De organisatie laat weten dat er nieuwe eigenaren en aandeelhouders worden gezocht, zodat de regionale afdeling losstaat van Group-IB.

Group-IB is in Singapore gevestigd. Het bedrijf heeft een breed securityportfolio, waaronder threat intelligence, managed XDR, attack surface management en digital risk protection (DRP). Onder de klanten vind je Fortune 500-bedrijven.

Singapore was niet altijd de thuisbasis. Group-IB werd in 2003 in Rusland opgericht. In 2020 opende het bedrijf een kantoor in Amsterdam, met het oog op de Europese markt. Een jaar later werd medeoprichter Ilya Sachkov door Russische autoriteiten opgepakt op verdenking van verraad.

De waarheid achter Russische arrestaties is moeilijk te vinden. De Russische staat beweert dat Sachkov wordt verdacht van het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met een buitenlandse overheid. Group-IB heeft altijd over de grens gewerkt. De organisatie beveiligt klanten in Europa, Azië en Noord-Amerika. We vermoeden dat de internationale aard een rol speelt in de arrestatie van Sachkov.

Een toekomst zonder Rusland

Snelgroeiende securitybedrijven kijken bijna altijd naar het buitenland. De markt van een enkel land is te klein voor optimale groei. Group-IB heeft zijn draai gevonden met kantoren in Dubai, Singapore en Amsterdam.

Nederland is een belangrijk gebied. Group-IB investeert in een regionaal netwerk. Het bedrijf hielp de Nederlandse politie in 2021 bij de opsporing van ‘Fraud Family‘, een misdaadgroep. Een aantal van de grootste Nederlandse financiële dienstverleners zijn klant. Daarnaast werkt Group-IB samen met Nederlandse universiteiten, Cyberveilig Nederland en The Hague Security Delta.

Marktvrijheid

Rusland past niet meer in het toekomstplan. De naam van de afdeling is reeds veranderd. In de komende tijd zoekt Group-IB naar nieuwe eigenaren en aandeelhouders. Ook de cashflow is gesplitst: inkomsten buiten Rusland worden niet meer teruggestort in de Russische divisie.

“Group-IB heeft er altijd naar gestreefd om cybercriminaliteit wereldwijd te bestrijden”, zegt Dmitry Volkov, Group-IB Global CEO. “Te midden van de wereld en marktonzekerheid hebben we besloten de veranderingen door te voeren, om deze missie te kunnen blijven volgen, onafhankelijk van externe omstandigheden.”

