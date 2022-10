Securityleverancier Qualys maakt de overname van Blue Hexagon bekend. De deep learning-technologie van het bedrijf herkent misconfiguraties, zero-day aanvallen en ransomware in cloudomgevingen. “De knapste knoppen van AI, ML en cybersecurity”, zei Qualys CEO Sumedh Thakar over het team van Blue Hexagon.

Qualys ontwikkelt een breed portfolio van securityproducten. Qualys EDR helpt bij het beveiligen van endpoints, Qualys VMDR ondersteunt asset management en Qualys XDR faciliteert detection and response.

Onlangs maakte Qualys de overname van Blue Hexagon bekend. Het bedrijf ontwikkelt deep learning-technologie om misconfiguraties, zero-day aanvallen en ransomware in cloudomgevingen te herkennen. Blue Hexagon gaat in real-time te werk. Zolang de oplossing met de data van een cloudomgeving wordt gevoed is het systeem in staat om tegen bekende en onbekende kwetsbaarheden te beschermen.

Qualys CEO Sumedh Thakar beschreef het team van Blue Hexagon als “de knapste knoppen van AI, ML en cybersecurity”. Qualys integreert Blue Hexagon op de korte termijn in meerdere producten, waaronder Qualys VMDR. De oplossing maakt het reeds mogelijk om kwetsbaarheden in netwerken te ontdekken. De integratie van Blue Hexagon verbetert de nauwkeurigheid van het product.

Blue Hexagon in Qualys Cloud Platform

Sommige Qualys producten zijn in twee vormen beschikbaar: via SaaS en op een securityplatform. Qualys-producten die op het platform draaien kunnen gemakkelijk onderling data kunnen uitwisselen. Naast Qualys VMDR wordt Blue Hexagon geïntegreerd in het Qualys Cloud Platform, waardoor gebruikers hun volledige omgeving in real-time kunnen scannen op misconfiguraties, kwetsbaarheden en aanvallen.

Tot slot verschijnt Blue Hexagon in Qualys Multi-Vector EDR en Qualys Context XDR. De integratie stelt gebruikers in staat om versleuteld en niet-versleuteld netwerkverkeer te verzamelen en scannen op vroege tekenen van malware. Blue Hexagon is agentless: een organisatie heeft geen sensoren uit te rollen om de technologie aan de praat te krijgen.

Het team van Blue Hexagon vervolgt als onderdeel van Qualys. Het overnamebedrag werd niet bekendgemaakt.

