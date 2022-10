Investeerder Thoma Bravo legt 2,4 miljard euro neer voor de overname van ForgeRock, een dienstverlener van identity management-oplossingen.

ForgeRock trok onlangs de aandacht van Thoma Bravo. De identity management provider laat weten dat het overnamebod van 2,4 miljard euro is geaccepteerd. Na de bekendmaking steeg de aandelenprijs van ForgeRock met 53 procent. Thoma Bravo verwacht de overname in de eerste helft van 2023 af te ronden.

ForgeRock

ForgeRock is in San Francisco gevestigd. Het bedrijf specialiseert in identity management software. De diensten worden gebruikt door meer dan 1300 klanten, waaronder grootbedrijven en overheidsinstellingen. Met de software van ForgeRock kunnen bedrijven de toegang tot hun infrastructuur en systemen beheren.

De organisatie helpt bedrijven bij de implementatie van meerstapsverificatie en passwordless inlogmethodes. Klanten hechten waarde aan dataprivacy en gemak, en de software van ForgeRock komt aan beide tegemoet.

Thoma Bravo slaat driemaal toe

ForgeRock groeide in het afgelopen jaar met 8 procent. De beursgang van 2021 was een succes. Als gevolg besloot Thoma Bravo een fors bod uit te brengen. ForgeRock wordt de derde identity management service provider die Thoma Bravo sinds het begin van 2022 heeft overgenomen.

“We zijn ervan overtuigd dat de middelen en inzichten van Thoma Bravo ons helpen om innovatie in ons platform te blijven stimuleren en nog meer waarde voor klanten te leveren”, aldus ForgeRock CEO Fran Rosch. De tijd zal leren of en hoe de overname Thoma Bravo en ForgeRock ten goede komt.

Tip: Thoma Bravo neemt Ping Identity over voor 2,8 miljard euro