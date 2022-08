Private investeerder Thoma Bravo maakt de overname van Ping Identity bekend. Ping Identity ontwikkelt access management-oplossingen. Thoma Bravo neemt de organisatie over voor 2,8 miljard dollar (2,75 miljard euro).

De kwartaalcijfers van Ping Identity werden op dezelfde dag als de overname bekendgemaakt. De omzet van 72 miljoen dollar was lager dan verwacht. Ping Identity worstelt met een ongunstige markt. Investeerders zijn voorzichtig vanwege inflatie.

Thoma Bravo is een uitzondering op de regel. De private investeerder focust op bedrijven met teleurstellende resultaten, scaleups zonder groeigeld en organisaties die een beursgang uitstellen. Anaplan werd in maart 2022 overgenomen voor 10,7 miljard dollar. SailPoint volgde in april. De meest recente aanwinst is Ping Identity, leverancier van access management-oplossingen.

Thoma Bravo betaalt 2,8 miljard dollar en hoopt het bedrijf van de beurs te halen. De deal is nog niet definitief. Ping Identity en Thoma Bravo verwachten voor het einde van het jaar een akkoord van toezichthouders.

Ping Identity

De technologie van Ping Identity doet het goed. Het bedrijf ontwikkelt twee access management-producten: een systeem voor werknemers en een systeem voor klanten. PingOne for Customers beveiligt de toegang van klanten tot bedrijfssystemen. PingOne for Workforce beveiligt de toegang van medewerkers tot bedrijfssystemen. Het bedrijf werkt samen met grote namen, waaronder CrowdStrike.

Het aantal gebruikers groeit, maar de cashflow neemt af. Terugkerende omzet steeg in het afgelopen kwartaal naar 341 miljoen dollar, 22 procent meer dan vorig jaar. Tegelijkertijd sloot Ping Identity het kwartaal af met een schuld van 8,4 miljoen dollar. Vorig jaar stond het bedrijf nog ruim 30 miljoen dollar in de plus.

Een overname leek de beste optie. 2,8 miljoen dollar is een beter vooruitzicht dan een dalende koers. “We zijn verheugd om samen te werken met Thoma Bravo, die een sterke staat van dienst heeft op het gebied van investeringen in snelgroeiende cloud software security-bedrijven”, reageert Andre Durand, CEO van Ping Identity.

