Een hackathon van de Politie Den Haag, het Openbaar Ministerie en experts uit het bedrijfsleven stuitte op illegaal cryptogeld. Ook kwamen de politie en andere specialisten een cybercrimineel op het spoor.

Tijdens de begin deze maand georganiseerde hackaton werkten meer dan 100 experts van de politie, het OM en het bedrijfsleven samen in verschillende teams. De teams moesten zaken waarin het onderzoek van de politie door complexiteit was vastgelopen of waar sprake was van een hoog schadebedrag vlottrekken.

Crypto wallets en een cybercrimineel

Concreet slaagden de teams erin sporen naar actieve crypto wallets te vinden waarop illegaal geld werd gestort voor witwassen. Tijdens de hackathon konden de deelnemers live meekijken hoe actief grote hoeveelheden geld in deze wallets werd gestort. In een later stadium gaat de politie bekijken of deze bedragen kunnen worden bevroren of worden afgepakt.

Daarnaast werd tijdens de hackathon ook, op basis van onderzoek, in andere gevallen ook mogelijke daders of groepen daders geïdentificeerd. Al deze daders komen uit het buitenland. Tot slot werd ook nog een cybercrimineel ontmaskerd.

Unieke publiek-private samenwerking

Het was voor het eerst dat publieke opsporings- en vervolginstanties samenwerkten met het bedrijfsleven om daadwerkelijk politiezaken aan te pakken. De deelnemers uit het bedrijfsleven moesten hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, zodat zij tijdens onderzoek zouden kunnen meewerken zonder over opsporings- en andere strafrechtelijke bevoegdheden te beschikken.

Volgens een politiewoordvoerder was de hackathon een groot succes en heeft deze bijeenkomst aangetoond dat publieke en private partijen goed met elkaar kunnen samenwerken voor opsporingsonderzoek. Daarnaast heeft het evenement bijgedragen aan het uitwisselen van kennis en inzichten.

