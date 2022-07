De gemeente Den Haag en de politie zetten een gezamenlijke innovatiehub op voor het ontwikkelen van technologie die de veiligheid in de stad moet verbeteren. Tegelijkertijd moeten deze oplossingen voldoen aan de privacyvoorwaarden en informatieveiligheid.

Volgens beide partners in het project moet de samenwerking binnen de innovatiehub ervoor zorgen dat de veiligheid in de stad, in dit geval meer specifiek Den Haag, wordt verbeterd. De innovatiehub gaat zich daarbij speciaal richten op een aantal projecten rondom de thema’s bewaken en beveiligen.

Diverse projecten

De projecten gericht op het verantwoord inzetten van sensoren, veilige bewakingscamera’s en het meten van drukte binnen de stad. Binnen de innovatiehub wordt de kennis op deze gebieden bij de gemeente en bij de politie samengebracht en moet daarmee nieuwe oplossingen en toepassingen gaan ontwikkelen. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de juiste privacy- en informatieveiligheidsvoorwaarden. De oplossingen zullen met meer steden worden gedeeld en toegepast in de praktijk, is de bedoeling.

Voorbeelden van toepassingen die worden ontwikkeld, zijn het op een privacygevoelige manier meten van de drukte op Scheveningen. Ook worden toepassingen ontwikkeld die agenten in staat stellen in een digitale omgeving te oefenen met scenario’s op virtuele locaties in Den Haag.

Reacties

“De innovatiehub vervult een landelijke koplopersrol en richt zich op problematiek die kan leiden tot onveilige situaties in de stad, zoals de overlast door gebruik van verdovende middelen, agressie, geluidsoverlast en ondermijning”, aldus verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag.

“Met behulp van nieuwe technologie kunnen we als politie ons werk en daarmee de veiligheid verbeteren”, geeft Henk Geveke, lid van de landelijke Korpsleiding Politie in een reactie aan. “Daarbij werken we veel samen met andere organisaties die met veiligheid bezig zijn en kennisinstellingen over de hele wereld. Vanwege de vele nationale en internationale overheidsorganisaties in Den Haag, pakken we hier onderwerpen als bewaken en beveiligen en druktemonitoring op.”

Naast de gemeente Den Haag en de politie, nemen ook andere partijen deel in de opgerichte innovatiehub. Dit zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Security Delta (HSD).

