SkyKick lanceert Security Manager, een beheeroplossing voor de beveiliging van Microsoft 365-omgevingen. De oplossing stelt MSP’s in staat om de veiligheid van meerdere Microsoft 365-omgevingen in een centraal dashboard te beheren.

Klanten van Microsoft 365 hebben toegang tot diverse geïntegreerde securityfuncties. Je hebt geen externe oplossing nodig om de veiligheid van een Microsoft 365-omgeving in te regelen, maar het beheer kost tijd en geld. Vandaar besteden veel organisaties de beveiliging van Microsoft 365 uit bij MSP’s.

Microsoft ontwikkelt meerdere oplossingen om MSP’s te helpen bij het beheren van klantomgevingen, waaronder het Cloud Partner Program. Iets is beter dan niets, maar de oplossingen zijn verre van perfect. Werk je uitsluitend met de tools van Microsoft om meerdere Microsoft 365-omgevingen te beheren, dan zijn handmatige taken onvermijdelijk.

SkyKick lanceert Security Manager om het proces te versnellen. De oplossing verzamelt de securitysignalen van meerdere Microsoft 365-omgevingen in een centraal dashboard, zodat MSP’s alle dreigingen in een enkel overzicht kunnen overzien. Vervolgens maakt de oplossing het mogelijk om de dreigingen van meerdere omgevingen met enkele workflows weg te werken.

SkyKick Security Manager

Tijdens de aankondiging van Security Manager citeerde SkyKick een survey waaruit blijkt dat helpdeskteams ongeveer 20 procent van hun werktijd besteden aan supporttickets over cybersecurity. SkyKick stelt dat een kleine MSP met 10 medewerkers al gauw 2.500 uur per jaar kwijt is aan supporttickets over tweestapsverificatie, phishing en single sign-on (SSO) in Microsoft 365.

Security Manager is ontworpen om dergelijke tickets overbodig te maken. De securityconfiguratie van meerdere klantomgevingen wordt waar mogelijk geautomatiseerd. Als gevolg kunnen MSP’s de omgevingen op voorhand beveiligen in plaats van achteraf.

“We hebben SkyKick Security Manager ontworpen om IT service providers (ITSP’s) te helpen bij het vinden, oplossen en automatiseren van duizenden potentiële beveiligingsproblemen voor Microsoft 365 services, waardoor het pad naar een succesvollere cloudbeveiligingspraktijk voor partners wordt ontsloten”, vertelde SkyKick co-CEO Todd Schwartz.

