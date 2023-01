Lansweeper maakt de overname van RankedRight bekend. De software van de startup prioriteert kwetsbaarheden in systemen. Lansweeper, een Belgische leverancier van IT-monitoringoplossingen, wil de overname gebruiken om zijn aanbod uit te breiden met securityfuncties.

RankedRight werd in 2020 opgericht. De startup tackelt een groeiend probleem. Kwetsbaarheden nemen toe naarmate bedrijven digitaliseren. Securityprofessionals staan onder druk om risico’s te onderzoeken, maar mankracht en tijd zijn schaars.

Bedrijven met honderden systemen besteden al gauw uren per week aan triage, laat staan bedrijven met duizenden systemen. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties met een tekort aan opgeleid securitypersoneel. Vandaar is het niet altijd mogelijk om alle kwetsbaarheden tijdig aan te pakken.

RankedRight creëert overzicht en prioriteert de belangrijkste risico’s, oftewel vulnerability management. Als gevolg kunnen securityprofessionals beginnen bij problemen die ertoe doen. Lansweeper neemt RankedRight over om de functionaliteit toe te voegen aan zijn monitoring- en beheeroplossingen.

Lansweeper en RankedRight

Lansweeper werd in 2004 opgericht. De software van het bedrijf maakt het mogelijk om gebruikers, apparaten en software te monitoren, ook wel bekend als IT asset management. Sinds de afgelopen jaren breidt Lansweeper uit met securityfuncties, waardoor gebruikers zowel inzicht hebben in de status als veiligheid van systemen.

Lansweeper wil de technologie van RankedRight integreren in zijn eigen portfolio. De financiële details van de deal werden niet bekendgemaakt. “De overname zal onze bestaande mogelijkheden voor vulnerability management versnellen”, zei Lansweeper CEO Dave Goossens. “Niemand prioriteert kwetsbaarheden beter dan RankedRight.”

Volgens RankedRight CEO Thomas MacKenzie is het aantal bekende kwetsbaarheden dit jaar met meer dan 25 procent gestegen. “Het is duidelijk dat het probleem niet zomaar verdwijnt”, reageerde hij. “We zijn toegewijd aan het leveren van een oplossing en verheugd om samen te werken met Lansweeper.”

Tip: Qualys breidt uit met external attack surface management