Paessler gaat nauw samenwerken met de Belgische IT-asset visibility-leverancier Lansweeper. Hierdoor krijgen bedrijven meer mogelijkheden om assets binnen IT-, IoT- en OT-omgevingen in de gaten te houden en beheren.

De samenwerking moet het beheer van IT-omgevingen meer opties bieden, eventuele risico’s terugdringen en de kosten omlaag brengen. Ook kan het verbeterde inzicht in de verschillende IT-assets en monitoring de efficiëntie verbeteren, zo is de bedoeling.

Oplossingen Lansweeper

De oplossingen van Lansweeper geven bedrijven complete visibility van alle technologische assets in de verschillende omgevingen. Hierdoor is het eenvoudiger onbekende en bekende risico’s op te sporen, in de gaten te houden en op te lossen. Bijvoorbeeld door het opstellen van bepaalde drempels en alerts wanneer bepaalde waardes van de assets veranderen.

Voordelen voor Paessler

De functionaliteit van Lansweeper vormt een goede aanvulling op de IT-monitoring van Paessler. Bijvoorbeeld voor diens uitvoerige gezondheids- en prestatiemonitoringsdiensten voor de IT-infrastructuur van bedrijven.

Daarnaast biedt de samenwerking met Lansweeper voordelen als nieuwe integratiefunctionaliteit voor de eigen oplossingen van de IT-monitoringsspecialist. Denk daarbij aan het toevoegen van een nieuw integratiekader en een API. Hiermee kan de informatie uit het bekende PRTG-product van Paessler informatie over assets ophalen uit Lansweeper. Dit met behulp van onder meer ‘out of the box’ REST Custom Sensors als EXE/Script Sensors.

Paessler is niet het enige IT-bedrijf waarmee Lansweeper diepgaande integraties aangaat. Vorig jaar ging het Belgische bedrijf een samenwerking aan met ServiceNow.

