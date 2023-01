Onderzoek van Okta suggereert dat twee op de drie Nederlandse bedrijven medewerkers productiever vinden wanneer ze hybride werken. Systemen moeten beveiligd worden voor zowel intern als extern personeel, maar volgens Okta worstelen veel organisaties met de benodigde maatregelen.

Het securitybedrijf ondervroeg meer dan 500 Europese bedrijfsleiders. In Nederland geeft 88 procent keuze tussen kantoor- en thuiswerkdagen. De vaakst genoemde reden was het aantrekken en behouden van talent.

Het beleid van het gemiddelde bedrijf zag er tien jaar terug heel anders uit. Kantoorwerk was de norm. Toentertijd werden de veiligheidsmaatregelen van systemen vaak ontworpen voor gebruikers op een vaste locatie.

Maak je een dergelijk systeem toegankelijk van buitenaf, dan kunnen er securityrisico’s ontstaan. Het mag geen verrassing heten dat cybersecurity voor 32 procent van de Europese bedrijven de grootste uitdaging is qua werken op afstand.

Gebrek aan SSO

Een van de populairste maatregelen voor thuiswerkende bedrijven is single sign on (SSO), een methode waarbij medewerkers eenmalig met meerdere stappen verifiëren om langdurig toegang te krijgen tot applicaties. 54 procent van de Nederlandse respondenten gebruikt SSO. 32 procent van de bedrijven die geen SSO gebruikt overweegt een implementatie.

Meer dan de helft van de Europese bedrijven werkt nog steeds met traditionele wachtwoorden. Wanneer zij een applicatie openstellen voor medewerkers op afstand, en een cybercrimineel het wachtwoord van een medewerker verkrijgt, dan komt de cybercrimineel moeiteloos binnen.

Meer investering

De respondenten lijken zich bewust van het risico. 80 procent van de Europese bedrijven is van plan om investeringen in security- en privacytools te verhogen. 81 procent heeft dergelijke investeringen in de afgelopen drie jaar verhoogd.

“Beveiliging blijft een topprioriteit voor bedrijven, maar velen vertrouwen nog steeds op wachtwoorden zonder betere alternatieven te overwegen, zoals passwordless logins”, zei Arno Nienhuis, Vice President NEMEA bij Okta.

“Oplossingen rond identity management kunnen fungeren als de fundamentele, strategische laag voor het bouwen van toekomstbestendige, schaalbare en veilige hybride werkplekken.”

