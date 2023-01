Het einde van het wachtwoord is al meerdere malen aangekondigd. Nu is er voor het eerst echt een concept om passwordless te worden. De zogenaamde passkeys moeten het wachtwoord doen vergeten. Grote techbedrijven als Apple, Google en Microsoft werken samen om dit voor elkaar te krijgen. De vraag in deze podcast is dan ook, zijn passkeys het einde van het wachtwoord?

We doen het allemaal meerdere keren per dag, inloggen. Van alle online diensten waar je gebruik van maakt moet je een gebruikersnaam en wachtwoord onthouden. Of als je het iets slimmer inricht, moet je nog één wachtwoord onthouden en zit de rest in een password manager. Wachtwoorden zijn echter in de basis onveilig, want als ze in de verkeerde handen vallen, dan liggen je gegevens op straat.

Er wordt al jaren gesproken over passwordless, maar tot op heden was er niet een overduidelijke technologie die dit mogelijk kon maken. Dat was ook onze conclusie een kleine twee jaar geleden toen we een aflevering van Techzine Talks opnamen over passwordless. Daar lijkt met Passkeys nu verandering in te komen, want onder andere Apple, Microsoft en Google hebben nu een gezamenlijk initiatief uitgerold, gebaseerd op de technologie van de FIDO-alliantie. Een initiatief dat veel geleerd heeft van multi-factor authenticatie, biometrisch inloggen en uiteraard de login-diensten van eerder genoemde bedrijven.

De nieuwe technologie maakt het mogelijk om de biometrische features van je apparaten te koppelen met een password manager, waarbij ook MFA, wanneer nodig, niet is vergeten. Hierdoor hoef je niet langer op zoek naar het wachtwoord, maar kunnen websites en apps je automatisch herkennen en kan je met een druk op de knop inloggen. In deze aflevering van Techzine Talks hebben we de technologie nader bekeken en bespreken we hoe goed of hoe slecht het werkt en of wij deze variant van passwordless enige kans van slagen geven.

