De Amerikaanse opsporings- en politiedienst US Marshals Service (USMS) is getroffen door een ransomware-aanval. Onder de getroffen systemen bevindt zich een computersysteem met gevoelige informatie voor politiewerkzaamheden, zoals persoonlijke informatie over doelen en lopende onderzoeken.

De politieorganisatie, die zorgt voor federale gevangenen en het opsporen van voortvluchtige verdachten, is onlangs door een ransomware-aanval getroffen. De aanval werd op 17 februari ontdekt, zo bericht NBC. Het betrof een stand-alonesysteem met gevoelige rechtshandhavingsinformatie. De cybercriminelen die de ransomware-aanval uitvoerden zijn erin geslaagd data weg te sluizen.

Het Amerikaanse Department of Justice heeft de aanval tot een ‘major incident’ bestempeld. Bovendien is het datalek zo ernstig, dat het aan het Amerikaanse Congres moet worden gemeld.

Zeer gevoelige persoonlijke data

Bij de aanval is gevoelige persoonlijke informatie buitgemaakt over criminelen die in het vizier van de USMS liggen en informatie over lopende onderzoeken. Daarnaast zijn gegevens weggesluisd over derde partijen, administratieve informatie en verschillende USMS-medewerkers. De gestolen informatie kan bijvoorbeeld de betrokken personen identificeren. Er is geen informatie weggelekt over het getuigenbeschermingsprogramma van de Amerikaanse justitiële autoriteiten.

Inmiddels heet de USMS het betrokken systeem van het internet losgekoppeld en is een forensisch onderzoek gestart naar de oorzaak van het datalek.

De ransomware-aanval is de tweede cyberaanval op de Amerikaanse justitiële autoriteiten binnen een maand. Eerder deze maand werd ook malware aangetroffen op een systeem van de FBI. Dit systeem werd gebruikt voor het doen van onderzoek naar beelden van kinderporno, aldus CNN.

