De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft door onoplettendheid na een phishing-aanval 176.000 euro overgemaakt aan cybercriminelen.

Volgens Radio Rijnmond is Krimpen aan den IJssel getroffen door een ‘CEO-fraude’-aanval. Hierbij verstuurden de cybercriminelen eind vorig jaar een e-mail die van een directielid van de gemeente afkomstig leek aan een medewerker. De ambtenaar werd daarin verzocht openstaande rekeningen te betalen naar een aantal buitenlandse bankrekeningen.

De betreffende ambtenaar trapte in deze val en maakte uiteindelijk een groot bedrag over. De schade bedraagt 176.000 euro. Na ontdekking van de list, heeft de gemeente aangifte gedaan.

Reactie gemeente

In een reactie laat burgemeester Jan Luteijn van Krimpen aan den IJssel weten dat de phishing-zaak ‘verschrikkelijk’ is en dat door onoplettendheid de aanval niet is onderkend. Uit onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche zou blijken dat de betreffende ambtenaren niets valt te verwijten en niets met de fraudezaak te maken hebben.

Awarenesstraining

De gemeente wil nu de cyberrisico awareness bij zijn medewerkers gaan vergroten en heeft hiervoor inmiddels een specialist ingehuurd. Met deze training moet het bewustzijn van de medewerkers van de gemeente verder worden aangescherpt. Ook zijn inmiddels de betalingsprocessen opnieuw ingericht.

Lees ook: Gemiddeld 1,2 miljoen euro schade door e-mailaanvallen in Benelux