Zerto komt met nieuwe functionaliteiten om tekenen van een ransomware-aanval te herkennen. Het dochterbedrijf van HP herkent binnen Zerto 10 met geavanceerde detectiemechanismen of er in een cloudomgeving een verdachte encryptie van data plaatsvindt.

De nieuwe tool meet gebruikelijke encryptiemethoden binnen een organisatie, waardoor alleen de actie van kwaadwillende actoren herkend zouden moeten worden.

“Zerto 10 biedt een functie die van essentieel belang is voor het bieden van veerkrachtige bescherming tegen ransomware: real-time detectie van afwijkende encryptiepogingen. Deze functie monitort inkomende gegevensstromen en maakt melding van verdachte encryptie. Het kan in een paar minuten tijd verdachte encryptie detecteren en gebruikers daarvan op de hoogte stellen. Deze diagnostische functie biedt daarmee een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor ransomware-aanvallen,” laat Zerto in het persbericht weten.

Gelaagd

Daarnaast zegt Zerto voor de “ultieme beschermingslaag” te zorgen met de zogeheten Cyber Resilience Vault.

“De nieuwe Zerto Cyber Resilience Vault voegt een extra beveiligingslaag toe aan het vroegtijdige waarschuwingssysteem. Deze digitale kluis voor back-ups maakt gebruik van een decentrale zero trust-architectuur om voor snel herstel te zorgen vanuit een airgapped omgeving. De oplossing biedt daarmee de snelste tijden voor replicatie en detectie, isolatie en vergrendeling en testen en herstellen. Organisaties kunnen de Cyber Resilience Vault naar wens aanpassen om de impact van de ergste ransomware-scenario’s te minimaliseren. De beveiliging en het prestatievermogen van de Cyber Resilience Vault van Zerto stellen organisaties in staat om te voldoen aan de eisen van de actuele wet- en regelgeving.”

Zerto 10 zegt daarnaast een kant-en-klare Zerto Virtual Manager Appliance te bieden die snel zou kunnen worden ingezet om de beveiliging op te voeren. Deze nieuwe, op Linux gebaseerde appliance dient ter vervanging van de legacy Windows-gebaseerde Zerto Virtual Manager (ZVM) en is veiliger en eenvoudiger om in gebruik te nemen. De oplossing wordt automatisch door Zero onderhouden op basis van regelmatige productupdates. Organisaties die legacy ZVM’s naar de Zerto Virtual Manager Appliance opwaarderen profiteren van een soepele migratie.

Lees ook: HPE koopt datamanagementbedrijf Zerto