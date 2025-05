Arctic Wolf wil een cyberincident tot 70 procent goedkoper maken

Organisaties moeten tot wel 70 procent kunnen besparen op cyberincidenten. Dit zou met Incident360 Retainer van Arctic Wolf mogelijk worden door een nieuw betaalmodel.

Daarmee maakt Arctic Wolf een einde aan service-hour retainers, die volgens het bedrijf leiden tot ongewenste afwegingen tussen voorbereiding en reactie op cyberincidenten. Men moet van tevoren inschatten hoeveel uur er nodig is om een incident te dekken.

Flexibele support

De nieuwe Incident360 Retainer van Arctic Wolf is ontworpen omdit dilemma te elimineren. Het securitybedrijf spreekt over end-to-end dekking voor een groot cybersecurity-incident, zonder dat organisaties gedwongen worden om service-uren te verdelen. In plaats daarvan krijgen klanten ondersteuning van experts bij de voorbereiding op cyberincidenten, met contractueel vastgelegde snelle responstijden tot één uur.

“Cyberaanvallers kunnen door de opkomst van AI steeds sneller op grote schaal complexe aanvallen uitvoeren. Voor de meeste organisaties is het niet langer de vraag óf ze slachtoffer van een aanval worden, maar wanneer,” aldus Dan Schiappa, President Technology and Services bij Arctic Wolf. “Met de Arctic Wolf Incident360 Retainer kunnen klanten zich goed voorbereiden en snel en doeltreffend reageren op dreigingen. Ze hoeven geen uren te verdelen of te kiezen tussen voorbereiding en actie. Dit is een slimmere, veerkrachtigere aanpak om moderne dreigingen voor te blijven.”

Deze ontwikkeling borduurt voort op Arctic Wolf’s eerdere introductie van incident response-diensten in Europa, waarbij het bedrijf al inzette op een abonnement-gebaseerd model in plaats van vooraf aangeschafte service-uren.

Belangrijke functionaliteiten

De Incident360 Retainer omvat diverse cruciale componenten die organisaties helpen beter voorbereid te zijn op cyberincidenten:

De Incident Response (IR) Dashboard en Planner bieden gezamenlijk een centrale interface voor het starten van IR-operaties, het beheren van voorbereidingen en het opstellen van plannen. Organisaties kunnen hiermee belangrijke contactpersonen identificeren, informatie over bedrijfsassets organiseren, planningsvoortgang bijhouden en cruciale documenten veilig opslaan buiten het bedrijfsnetwerk.

Met de Cyber Resilience Assessment kunnen bedrijven inzichtelijk maken hoe goed ze zijn voorbereid op het gebied van cybersecurity. Dit gebeurt aan de hand van gevestigde frameworks zoals NIST CSF 1.1/2.0 en CIS Critical Controls v8. Deze beoordeling kan worden gedeeld met cyberverzekeraars, wat kan bijdragen aan gunstiger dekkings- en verlengingsvoorwaarden.

Daarnaast biedt de dienst Incident-Specific Runbooks, stapsgewijze workflows ontwikkeld door experts voor verschillende soorten incidenten met hoog risico, waaronder ransomware en Business Email Compromise (BEC).

Bij de Incident360 Retainer Plus-variant krijgen organisaties bovendien toegang tot Expert Guidance, waarbij Arctic Wolf-experts interne teams begeleiden door maatwerk incident-scenario’s en persoonlijke sessies aanbieden om samen een incident response-plan op te stellen.

Bewezen resultaten

Arctic Wolf heeft naar eigen zeggen al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd op het gebied van incident response. Het bedrijf claimt dat aangesloten organisaties gemiddeld 15 procent sneller herstellen van een incident dan het gemiddelde in deze sector, terwijl ransomware-eisen gemiddeld met 92 procent worden verminderd.