De Britse NCC Group, eigenaar van Fox-IT, is van plan het Nederlandse securitybedrijf op te splitsen en onderdelen te verkopen. CEO Inge Bryan van Fox-IT heeft haar vertrek aangekondigd.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van bronnen. Sinds de overname van Fox-IT in 2015 door de Britse NCC Group rommelt het bij de IT-securityspecialist. Vooral over de te volgen koers en de bedrijfscultuur. NCC Group is een consultant, terwijl Fox-IT een techbedrijf is. Bovendien is het Britse bedrijf beursgenoteerd en stuurt op maximale groei.

De afgelopen jaren wist Fox-IT, met een grote omzetbijdrage aan de NCC Group, zich echter staande te houden en zelfstandig te blijven. Onder andere door meer in te zetten op incident response en hulp bij ransomware-aanvallen.

Fox-IT opgeknipt in onderdelen

Toch keert nu het tij. De NCC Group heeft de afgelopen tijd door de verslechterde economische omstandigheden flink verlies geleden en de beurswaarde sterk zien dalen. Het bedrijf gaat daarom reorganiseren. Hierbij moet het bedrijf één wereldwijd bedrijf worden en worden alle niet-kerntaken afgestoten.

De reorganisatie heeft grote gevolgen voor Fox-IT. Volgens ingewijden tegenover de Volkskrant wordt het securitybedrijf in drie stukken opgeknipt. Fox Crypto, dat zich bezighoudt met het beveiligen van (Nederlandse) staatsgeheimen, wordt verkocht. Ook het bedrijfsonderdeel DetAct voor banken om financiële fraude op te sporen wordt verkocht. De rest van Fox-IT verdwijnt in de NCC Group. Verder zal de Nederlandse directie op termijn verdwijnen, evenals de bedrijfsnaam Fox-IT.

Vertrek Inge Bryan

CEO Inge Bryan van Fox-IT heeft inmiddels per direct haar vertrek aangekondigd. Bryan blijft tot oktober dit jaar aan om de verkoop van Fox Crypto in goede banen te leiden. Haar functie wordt op interim-basis overgenomen door huidig COO Harmen Dikkers.

