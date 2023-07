AI-tools zijn steeds vaker het wapen van cybercriminelen. Hackers misbruiken de tools om schadelijke inhoud te creëren en geavanceerde aanvallen uit te voeren. Kunstmatige intelligentie is geliefd onder hacers omdat het traditionele antivirussoftware perfect weet te omzeilen.

Acronis geeft meer inzicht in de inzet van AI-tools door cybercriminelen. Volgens het laatste halfjaarlijkse cyberdreigingsrapport van de leverancier van cyberbeveiligingsoplossingen, schakelen hackers steeds vaker de hulp in van dergelijke tools. Voornamelijk in het creëren van malware en voor complexe aanvallen blijken de tools hun nut te bewijzen.

Volgens het bedrijf zetten hackers tijdens de aanvallen openbare AI-modellen in, zoals ChatGPT. Kunstmatige intelligentie helpt hackers met het vinden van zwakke plekken in de broncode en het omzeilen van monitoringtools.

Phishing blijft koploper

Voor het rapport combineerde Acronis gegevens uit meer dan 1 miljoen endpoints wereldwijd. De meeste punten van dataverzameling zijn Windows-gebaseerd. Uit het totaal maken we op dat aanvallen met behulp van AI nog eerder de uitzondering zijn. Slechts in één procent van de cyberaanvallen ging het om een geavanceerde aanval. Phishing blijft de populairste dreiging en was goed voor 73 procent van de geanalyseerde aanvallen.

Alleen al in de eerste helft van 2023 is het aantal phishingaanvallen via e-mail met 464% gestegen ten opzichte van 2022. De beveiligingsoplossingen van Acronis moeten de gevaarlijke URL’s uit phishing e-mails blokkeren voordat een gebruiker de kans krijgt om zijn persoonlijke informatie door te geven aan hackers. In de maand april zien we dat de oplossing voornamelijk bij Europese bedrijven ingreep en 20,9 procent van de geblokkeerde URL’s bij Duitse organisaties voorkwam. Verder staan in de top tien de Europese landen Italië (11,7%), VK (10,3%), Zwitserland (9,1%), Frankrijk (7,1%), Spanje (4,5%) en tot slot Nederland (2,6%).

‘AI ook de oplossing’

Als oplossing voor de problemen ziet Acronis ook een rol voor AI weggelegd. “Door gebruik te maken van een geavanceerde oplossing die AI, machine learning en gedragsanalyse combineert, kunnen de risico’s van ransomware en gegevensdiefstal worden beperkt”, aldus het bedrijf in een persbericht.

