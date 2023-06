Zscaler zal generatieve AI in gaan zetten om lekken op te sporen en aanbevelingen te maken voor een verbeterde beveiliging.

Zscaler kondigt een pakket aan oplossingen aan waarin generatieve AI zit verweven. Enkele oplossingen zijn er ter ondersteuning van bedrijven en hun AI-transformatie, de rest benut het potentieel dat generatieve AI te bieden heeft.

AI-transformatie

Zowat ieder techbedrijf staat te springen om generatieve AI in hun oplossingen te integreren. De berg aankondigingen van tools die de technologie nu bevatten is bijna niet bij te houden en dus zal generatieve AI binnenkort in zowat iedere organisatie te vinden zijn.

Zscaler wil bedrijven op weg zetten in hun AI-transformatie met drie tools. Zo introduceert Zscaler Data Loss Prevention om datalekken tegen te gaan en informatie terug te halen, mocht zich toch een datalek voordoen. De brug naar AI lijkt hier eerder gemaakt om mee te kunnen liften op de hype rond generatieve AI, want het bedrijf haalt onder andere aan dat onder de beschermde data ook de prompts vallen die dienen om een AI-model aan te sturen.

De tweede nieuwe tool is AITotal, dat AI-applicaties beoordeeld op hun veiligheid. Tot slot moet AI Visibility and Access Control het groeiende aantal AI-applicaties in een organisatie monitoren. Beveiligingsteams kunnen er ook mee aan de slag om toegansbeperkingen tot AI-applicaties op te leggen voor bepaalde werknemers.

Naast de tools voor AI-applicaties, zijn er de tools met ingebouwde AI. Deze zullen voorlopig in preview uit te testen zijn. Als eerste is er Security Autopilot, een tool waarin AI constant kan bijleren van veranderende cloudregels en -logs om je omgeving op termijn zo goed mogelijk te beveiligen.

Verder introduceert het bedrijf Zscaler Navigator, een eenvoudig te gebruiken doorgang naar Zcaler-producten en relevante documentatie. Tot slot is er de tool Multi-Modal DLP. Hier zorgt de toevoeging van generatieve AI ervoor dat DLP-oplossingen ook video en audiobestanden kunnen beschermen tegen datalekken. De mogelijkheden waren voorheen beperkt tot tekst en afbeeldingen.