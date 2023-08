Hackers zijn er vorig weekend in geslaagd binnen te dringen in de systemen van Econocom. Het onderzoek naar de gebeurtenis is nog lopende.

Het Belgische Econocom is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat deelt het bedrijf mee in een persbericht. Een onderzoek naar de gevolgen van de aanval is nog lopende, maar Econocom durft zich al positief uit te spreken: “Tot nu toe is er geen lek van gevoelige informatie vastgesteld.”

Het is wel al zeker dat de hackers wisten binnen te dringen in een gedeelde map. De IT-dienstverlener geeft aan dat het hack ontdekt werd nadat de aanvallers zelf een bericht publiceerden waarin zij aangeven data van Econocom te hebben gehackt.

Europese speler

Econocom is een IT-bedrijf dat een totaaloplossing wil bieden aan bedrijven. Het levert werk- en vergaderoplossingen en diensten om bedrijven te helpen in de digitale transitie.

Het hoofdkantoor van het bedrijf zit gevestigd in het Belgische Zaventem, maar het bedrijf is aanwezig in achttien landen. De focus ligt voornamelijk in Europa en ook in het Nederlandse Utrecht is een kantoor te vinden.

