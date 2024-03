Goed, een zorgretailer en onderdeel van de CM, is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Tijdens de aanval werd er data gestolen. In verschillende winkels en apotheken van Goed is het momenteel niet mogelijk om met Bancontact te betalen.

Hackers konden tijdens de nacht van maandag op dinsdag inbreken op de systemen van Goed. Tijdens de aanval werd data zowel gestolen als versleuteld. Na melding van verdachte activiteiten, werden alle systemen afgekoppeld. Dat moest het incident isoleren en verdere datalekken voorkomen.

Onderzoek moet nog uitwijzen of er tijdens de cyberaanval persoonlijke informatie van patiënten werd gestolen. Daarnaast is het nog onduidelijk of de hackers losgeld eisen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van interne en externe experts.

Hinder in de winkels

Goed is een zorgretailer met activiteiten in Vlaanderen en Brussel. De zorgretailer beschikt over apotheken (ongeveer 90) en thuiszorgwinkels (ongeveer 35). In de thuiszorgwinkel worden hulpmiddelen verkocht en uitgeleend ter ondersteuning van patiënten die thuis verblijven. Het is tevens onderdeel van het Belgische ziekenfonds CM.

Het netwerk aan apotheken en thuiszorgwinkels blijft open. Sommige winkels ondervinden wel hinder. In sommige winkels is het alleen mogelijk met cash te betalen, in andere winkels kunnen digitale voorschriften momenteel niet worden uitgelezen.

Lees ook: ‘Nederlandse zorgsector vaak getroffen door cyberincidenten bij supply chain’