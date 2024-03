Koffie Beyers uit het Belgische Puurs-Sint-Amands is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het lukten hackers donderdag om in te breken op de computersystemen van het bedrijf.

Cybercriminelen hebben het deze week duidelijk gemunt op Belgische producenten van dranken. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag vond brouwerij Duvel Moortgat sporen van een inbraak op zijn servers. Donderdag bleken de computersystmen van Koffie Beyers te zijn aangevallen. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

Aanval nog niet opgeëist

De koffiebranderij weigert zelf commentaar te geven op de gebeurtenissen. De Belgische krant sprak wel met de woordvoerder van de politiezone Rivierenland, Dirk Van de Sande. De lokale computer crime unit van deze politiezone kwam ter plaatse om de cyberaanval te onderzoeken. Dat gebeurt in samenwerking met de federale computer crime unit.

Het onderzoek moet duidelijk maken wat de omvang en het type van de cyberaanval is. Zo zijn er bijvoorbeeld nog geen details gegeven of het gaat om een ransomware-aanval en er dus losgeld wordt geëist. Het is ook niet duidelijk wie er achter de aanval zit.

Op veel van deze vragen volgt misschien al meer duidelijkheid als de criminelen achter de cyberaanval deze opeisen. Dat gebeurde overigens voor de ransomware-aanval op Duvel Moortgat. De pro-Russische hackersgroep Stormous Group bleek daar achter de aanval te zitten. Het is afwachten of zij ook achter de aanval op Koffie Beyers zitten.

