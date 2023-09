Een voormalig student eist een schadevergoeding van duizend euro van de HAN University of Applied Sciences. De hogeschool met vestigingen in Arnhem en Nijmegen had twee jaar geleden te maken met een datalek, waarbij onder meer gevoelige medische gegevens op straat kwamen te liggen.

Bij de hackaanval in 2021 bleken er veel studenten en medewerkers getroffen te zijn: ruim 530.000 e-mailadressen en 15.000 “privacygevoelige gegevens” werden buitgemaakt. Hier ging het om zaken als paspoortnummers en andere identiteitsgegevens, naast data omtrent studievertragingen of politieke voorkeuren. Fox-IT werd destijds ingeschakeld om de hogeschool bij te staan bij het herstel.

Geen overeenkomst

Eerder dit jaar berichtte De Gelderlander dat de oud-student eerst met studentenvakbond AKKU en de hogeschool in beraad ging, maar dat dit niet leidde tot een overeenkomst. Zo wilde men ook dat de onderwijsinstelling schuld zou bekennen, waar geen gehoor aan werd gegeven.

Volgens de HAN is niet vastgesteld dat de gegevens van deze specifieke ex-student gelekt zijn. Ook was de server voldoende beschermd, meent de verdediging.

Op 4 oktober doet de rechter uitspraak over deze zaak.

Universiteiten en hogescholen hebben de laatste jaren vaker te maken gehad met datadiefstal en digitale gevaren. Eind vorig jaar werden bijvoorbeeld twee laptops gestolen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en betaalde de Universiteit van Maastricht in 2019 twee ton in Bitcoin nadat ransomware-criminelen alle IT-systemen hadden overgenomen.