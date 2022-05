De GGD biedt een schadevergoeding van 500 euro aan bij 1.250 personen die vorig jaar slachtoffer werden van datalekken in interne systemen.

Met verloop van 2021 werden er meerdere gaten gevonden in de IT-systemen van de GGD. HPzone Light, een systeem voor bron- en contactonderzoek, stelde medewerkers in staat om de persoonsgegevens van Nederlanders massaal te exporteren. CoronIT, een systeem voor coronatestgegevens, werd door een ex-medewerker misbruikt om minstens 150 persoonsdossiers te lekken.

Het ministerie van Volksgezondheid, opdrachtgever van GGD, kreeg een tik op de vingers. Daar bleef het bij. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat de GGD zijn privacybescherming opkrikt, maar deelde geen boetes uit.

In theorie boden de beveiligingslekken toegang tot de persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de persoonsgegevens van minstens 1.250 mensen werden gestolen en verhandeld. Zij ontvingen onlangs een brief van de GGD met een schadevergoeding van 500 euro.

Stichting ICAM

Het is mogelijk dat de GGD via de brieven reageert op een claim van stichting ICAM. Stichting ICAM sleepte het ministerie van Volksgezondheid in februari voor de rechter. De stichting eist dat het ministerie van Volksgezondheid 500 euro tot 1500 euro vergoed aan iedereen wiens persoonsgegevens toegankelijk waren. Volgens de stichting gaat het om 6,5 miljoen personen. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben zich voor de claim aangemeld.

Stichting ICAM is ontevreden over de brieven van de GGD. “Alleen tegen de genoemde 1.250 mensen zegt de GGD nog een keer sorry”, deelt een woordvoerder. “Wij vinden dat dat bedrag veel te laag is en eigenlijk 1.500 euro zou moeten zijn. Alle andere mensen krijgen dus geen aanbod van de GGD. Ook niet als het onzeker is of je gegevens gestolen zijn”, wat volgens de stichting voor 6,5 miljoen personen geldt.

Oppositie

De advocaten van stichting ICAM zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en de GGD. De stichting is van plan hen te dagvaarden. De totale schadeclaim bedraagt ruim drie miljard euro. Juridische experts zijn kritisch over de eis. “Aan de ene kant is hier kennelijk sprake van een misstand: de overheid moet zich ook aan regels houden”, vertelde Ianika Tzankova, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, tegen de NOS. “Aan de andere kant is dit een voorbeeld van een crisissituatie. Men zou zich kunnen voorstellen dat dit niet de meest sympathieke zaak is.”