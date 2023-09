Het Digital Trust Center (DTC) zal samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondernemingen klaarstomen voor NIS2 tijdens een online informatiesessie op donderdag 5 oktober. Bedrijven hebben tot eind 2024 de tijd om de richtlijnen van NIS2 te implementeren.

We zitten ongeveer op de helft van de tijdlijn tussen de bekenmaking van NIS2 en de invoering ervan. Het gaat om een Europese richtlijn die bepaalde securityvereisten oplegt aan bedrijven. De richtlijn zal gelden voor duizenden organisaties in Nederland en om deze te helpen in de voorbereidingen, organiseert het DTC een webinar.

Eerste stap in bewustwording

Met het webinar wil het DTC voldoen aan de noden van bedrijven: “Veel organisaties willen weten of de nieuwe wetgeving voor hen relevant is en wat dit in de praktijk gaat betekenen”, zegt Michel Verhagen, manager van het DTC.

Volgens hem zal het online event dienen als een eerste stap in de bewustwording van ondernemers over de aankomende richtlijn: “Hoewel nog lang niet alles bekend is over deze wet, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. En we gaan tijdens het webinar in op de maatregelen die je nu al kunt nemen om je organisatie digitaal veiliger te maken.”

Het webinar zal doorgaan op 5 oktober 2023 van 15.00 tot 16.15 uur. In de sessie zal je meer te weten komen over de thema’s zorgplicht, meldplicht, registratie en toezicht. Verder leer je er welke zaken je nu al in orde kan brengen en waarop je dient te anticiperen.

Online inschrijven

De sessie zal gratis te volgen zijn vanaf elke browser. Iedereen die zich inschreef, ontvangt achteraf een link om de sessie terug te bekijken.

