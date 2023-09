De bekende wachtwoordmanager 1Password heeft bekendgemaakt dat de mobiele apps en webextensies van 1Password nu ondersteuning bieden voor Passkeys. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger en veiliger voor gebruikers om in te loggen op websites die Passkeys ondersteunen.

Het einde van het wachtwoord komt steeds dichterbij nu Passkeys steeds breder beschikbaar komen. Vandaag heeft een van de grootste wachtwoordmanagers bekendgemaakt dat Passkeys ondersteunt worden in de mobiele apps en browserextensies. 1Password testte al enige tijd de ondersteuning voor Passkeys in bèta, maar heeft de ondersteuning nu voor alle gebruikers beschikbaar gemaakt.

Met Passkeys hoef je als gebruiker geen wachtwoord meer te bedenken of in te vullen. In plaats daarvan vul je enkel je e-mailadres in en druk je op de knop Passkeys, die gekoppeld is aan je wachtwoordmanager. De wachtwoordmanager is op zijn beurt weer gekoppeld met een twee-factor-autheticatiesysteem op een apparaat. Dit kan biometrisch zijn, bijvoorbeeld Windows Hello op je laptop of een gezichts- of vingerafdrukscanner op je smartphone. Indien die niet beschikbaar zijn valt het systeem terug op een pincode die je verkrijgt binnen de wachtwoordmanager of per e-mail.

Uiteindelijk vindt de authenticatie op een apparaat plaats, waardoor er geen wachtwoord meer aan te pas komt. Zodra die authenticatie is doorlopen worden er hashes met de website uitgewisseld en ben je ingelogd. Het is een zeer veilige methode die ook gekoppeld is aan de domeinnaam van de website. Hierdoor hebben phishing-campagnes een veel kleinere kans van slagen, aangezien je wachtwoordmanager zal antwoorden dat er geen account beschikbaar is voor de phishing-website.

Meer informatie over Passkeys: Wat zijn Passkeys? Authenticatie zonder menselijke tussenkomst

1Password biedt Passkeys aan op Android, iOS en het web

Via de wachtwoordmanager van 1Password kan je nu inloggen op websites die Passkeys ondersteunen. Ondersteuning voor Passkeys is geïntegreerd in de Android en iOS-apps en de browserextensies voor alle grote browsers op Window, Mac en Linux van 1Password.

1Password vereist één hoofdwachtwoord om de wachtwoordmanager te openen. Deze is al wel te koppelen aan bijvoorbeeld Windows Hello of je vingerafdruk, maar nog niet te vervangen door een Passkey. Dit moet in de toekomst wel mogelijk worden. Daar werkt 1Password nog aan.

Passkeys is het resultaat een samenwerking tussen onder meer Apple, Google en Microsoft. Hierdoor wordt de ondersteuning breed opgepakt en ondersteunen al veel grote websites Passkeys. Uiteindelijk zullen Passkeys het ouderwetse wachtwoord gaan vervangen.