Ook 1Password gaat passkeys ondersteunen. De populaire app voor wachtwoordbeheer zal gebruikers in staat stellen om passkeys op te slaan en te synchroniseren tussen apparaten en platforms.

Vanaf 6 juni dit jaar zal iedereen met een 1Password-account het kunnen gebruiken om hun wachtwoorden op te slaan en te beheren, aldus The Verge.

Een passkey is een op biometrie gebaseerde inlogtechnologie waarmee gebruikers de eigen authenticatie van hun apparaat kunnen gebruiken in plaats van klassieke wachtwoorden. Dit is vele malen veiliger omdat er niets te raden valt. Daarnaast kunnen je eigen biologische kenmerken niet zomaar vervalst worden.

Browserextensie beschikbaar in bèta

Op 6 juni 2023 is 1Password van plan een algemene bètaversie van zijn browserextensie beschikbaar te stellen die passkeys zal ondersteunen.

Om toegang te krijgen tot de open bèta, moet men de 1Password beta browserextensie downloaden voor Safari, Firefox of Chromium-gebaseerde browsers (waaronder Chrome, Edge, Arc en Brave). Ondersteuning voor passkeys op mobiel is nog in ontwikkeling en op dit moment niet beschikbaar, aldus The Verge.

Helaas zullen gebruikers hun 1Password hoofdwachtwoord niet onmiddellijk kunnen vervangen door een passkey in de release van juni. Steve Won, de chief product officer van 1Password vertelde The Verge dat deze functie ergens in juli 2023 zal komen.

1Password heeft enkele voordelen ten opzichte van Apple’s passkey-ondersteuning (die vertrouwt op de iCloud Keychain om passkeys te synchroniseren tussen Apple-apparaten) en Google Password Manager. De 1Password app ondersteunt meerdere platforms en apparaten met zijn Universal Sign On-functie, die cross-platform synchronisatie biedt. De 1Password open bèta voor wachtwoorden zal gebruikers ook in staat stellen hun wachtwoorden te delen met vertrouwde vrienden en familieleden, aldus het bedrijf.

Een technologische stap voorwaarts

De technologie achter passkeys is ontwikkeld door de FIDO Alliance, waarvan de leden techgiganten als Apple, Google en Microsoft zijn. De standaard roept op tot het gebruik van publieke sleutelcryptografie waarmee gebruikers zich kunnen aanmelden bij apps en diensten met behulp van de eigen authenticatie van hun apparaat. Dit omvat functies als Windows Hello op een laptop, een Android-telefoon met vingerafdruksensor of een iPhone met Face ID.

Met behulp van deze biometrische maatregelen kunnen passkeys wachtwoorden en verificatiesystemen zoals 2FA of SMS vervangen. Met passkeys is er geen vaste inlog- of overdrachtscode die gestolen kan worden. Dit biedt dan een sterkere bescherming tegen hacken en phishing-aanvallen.