1Password helpt ontwikkelaars bij implementeren passkeys

1Password gaat ontwikkelaars actief helpen bij het bepalen of eindgebruikers van hun toepassingen al kunnen overstappen naar passkeys. Hiervoor stelt de authenticatiepecialist via zijn Passage-platform de tool Passkey Ready beschikbaar.

Passkeys worden steeds meer de standaard authenticatiemethode voor device-, applicatie- en websitetoegang. In plaats van traditionele wachtwoorden kunnen gebruikers via een biometrische identificatie makkelijk, veilig en snel inloggen. Hierbij wordt de bewuste passkey standaard op het gebruikte device opgeslagen.

Hoewel deze nieuwe authenticatiemethode veel voordelen heeft, zijn nog niet alle eindgebruikers klaar, geeft 1Password aan. De authenticatiespecialist gaat daarom ontwikkelaars helpen om te bepalen of hun eindgebruikers echt klaar zijn, zodat deze laatsten niet voor verrassingen komen te staan als passkeys daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Passkey Ready-tool

Voor het bepalen van de geschiktheid, heeft 1Password de tool Passkey Ready geïntroduceerd. De dienst helpt om met specifieke informatie een passwordless login flow te implementeren voor het volledig overschakelen naar passkeys.

De tool is gratis beschikbaar en ontwikkelaars kunnen zich bij 1Password aanmelden voor hulp bij het implementeren van passkey-authenticatie in hun workflows.

De tool kan in applicaties of websites worden geïntegreerd voor het stroomlijnen van het hele migratieproces. Zo kunnen eindgebruikers, maar ook de aanbieders, snel profiteren van de mogelijkheden die passkeys bieden. Bijvoorbeeld een verbeterde security, een betere gebruikservaring en natuurlijk ook mogelijk meer conversies.

Werking

Meer specifiek kunnen ontwikkelaars via het 1Password Passage-platform een stukje code op hun website plaatsen of aan hun applicatie toevoegen. Wanneer iemand de website bezoekt of de applicatie gebruikt, verzamelt de tool geanonimiseerde data uit 100 verschillende datapunten. Het gaat hierbij over data over het gebruikte device en de browser.

Met deze gegevens wordt bepaald of de bezoekers passkeys kunnen gebruiken. Ieder gelogd device wordt geteld als een enkele bezoeker, zodat dit een accurate en unieke dataverzameling oplevert.

Uit de verzamelde data destilleert de tool vervolgens een overzicht dat ontwikkelaars in de Passage-console in een dashboard kunnen aflezen. Hierin staan meer gedetailleerd inzichten over de algemene geschiktheid voor passkeys, de geschiktheid gedurende een bepaalde tijdsperiode, de geschiktheid per platform en per geografische locatie.

