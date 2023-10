De Nederlandse vastgoedtak van de Franse bank BNP Paribas heeft te maken gehad met een groot datalek. De buitgemaakte gigabytes bevatten bedrijfsgeheimen, persoonsgegevens en data van partners.

Het FD bericht dat het toegang had tot de data, die door een “zelfbenoemde klokkenluider” bemachtigd was. De krant publiceerde eerder een artikel over de privé-investeringen in vastgoed van de bedrijfstop op basis van de gelekte informatie.

Echter blijkt het lek nu veel groter te zijn dan voorheen werd gedacht. De bank heeft het incident gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dat al contact heeft opgenomen met het bedrijf. Eerder deze week heeft BNP Paribas Real Estate Netherlands klanten geïnformeerd van wie de data mogelijk op straat heeft gelegen.

Verschillende gegevens

Het lek is omvangrijk en bevat allerlei verschillende gegevens. Zo bevat het de persoonlijke gegevens van BNP-medewerkers, zoals paspoortkopieën, salarisstroken, eindejaarsbeoordelingen en vertrouwelijke berichten met onder meer advocaten. Momenteel is niet bekend of de data bemachtigd is door een andere partij dan het FD en de klokkenluider. Mochten concurrenten van BNP de gegevens in hebben gezien, dan kunnen zij daar volgens hoogleraar vastgoedfinanciering veel waarde uit halen. Tegenover het FD stelt hij dat er met informatie over vastgoeddeals van BNP ook andere overeenkomsten te sluiten zijn, zoals het stellen van huurhoogtes en verkoopprijzen van kantoren en winkels.

BNP Paribas wilde niet reageren op inhoudelijke vragen vanuit het FD. Er is niet bekend of er aangifte is gedaan, welke informatie precies blootgesteld was en hoe het lek überhaupt heeft kunnen plaatsvinden.

