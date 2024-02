De nieuwe next-generation firewalls van Check Point zouden 99,8 procent van de aanvallen blokkeren.

“Met Quantum Spark kunnen bedrijven van één tot 1000 werknemers worden ondersteund. Het biedt kleine en middelgrote bedrijven een krachtige combinatie van AI-gebaseerde preventie, eenvoudig beheer en schaalbaarheid, wat vooral belangrijk is omdat veel mkb’s worstelen met beperkte cyberbeveiligingsmiddelen en expertise”, reageert country manager Nederland Kilian Klein.

In de Quantum Spark 1900 en 2000 integreert Check Point daarom AI om het niveau van verdediging tegen cyberdreigingen te verhogen. De AI beoogt de preventie van bedreigingen aanzienlijk te versterken. Volgens de cijfers van Check Point worden dankzij de getrainde modellen 99,8 procent van alle phishing-, malware-, DNS- en IoT-aanvallen geblokkeerd.

De next-generation firewalls streven ernaar veilige en efficiënte toegang voor mkb’ers te waarborgen. Check Point belooft met de gateways een veilige uitbreiding van het aantal gebruikers, transactievolumes en gegevens. Daarnaast zijn ze ontworpen om externe gebruikers te ondersteunen en cloudadoptie aan te moedigen.

Rol MSP

Aangezien de Quantum Spark 1900 en 2000 zich richten op mkb’ers, heeft Check Point ze ook geschikt gemaakt voor Managed Service Providers (MSP’s). Veel mkb’ers kloppen immers bij MSP’s aan omdat ze zelf niet de tijd en middelen hebben om security te regelen.

De nieuwe firewalls van Check Point bieden cloudbeheermogelijkheden voor MSP’s, inclusief operationeel netwerkoverzicht dat gestroomlijnde automatisering van bedreigingsbeheer voor klanten mogelijk maakt. Ook is er een gecentraliseerde hub voor klantenservices, licenties en proactieve beveiligingsmonitoring die toegankelijk is via een uniform dashboard.

Tip: Check Point Infinity AI Copilot helpt met security