Rubrik heeft Enterprise Proactive Edition (EPE) geïntroduceerd, waarmee het bedrijven helpt inzicht te krijgen in al hun gevoelige data.

Met de nieuwe Data Security Posture Management (DSPM)-oplossing kunnen bedrijven data beter beheren die verspreid is in al hun omgevingen. Dit moet helpen bij trends als AI en IoT, waarbij steeds meer data wordt gegenereerd die bedrijven momenteel nog op verschillende plaatsen binnen hun omgeving opslaan.

Het identificeren van deze verschillende datalocaties wordt daarom belangrijk, vooral om security- en privacyrisico’s te beperken. Experts zien daarnaast DSPM steeds vaker als de ideale mogelijkheid voor bedrijven om zich te beschermen tegen diverse cyberdreigingen, waaronder ‘dubbele’ afpersing door ransomware-aanvallen.

Mogelijkheden Rubrik EPE

Voor de identificatie van deze diverse datalocaties en voor verdere DSPM-functionaliteit biedt Rubrik EPE verschillende mogelijkheden. De oplossing zorgt voor uitgebreide visibility voor data in hybride omgevingen, zoals cloud-, SaaS- of on-premises omgevingen. Ook kunnen beheerders hiermee de data assets voor gevoelige data, de verschillende beschermingsniveaus en toegangspolicies voor gebruikers in de gaten houden.

Daarnaast biedt Rubrik EPE inzicht in de activiteiten die worden uitgevoerd met alle data. Verder helpt de oplossing bij het ontdekken van misconfiguraties. Daardoor kunnen IT- en securityteams sneller ingrijpen door correcties uit te voeren en daarmee onbedoelde blootstelling van deze data voorkomen.

Gebaseerd op Laminar-technologie

De oplossing is gebaseerd op de DSPM-technologie van Laminar, dat vorig jaar door Rubrik is overgenomen. Deze oplossing voorziet volgens Rubrik in een volledig aanbod voor cyberresilience, waarbij zowel data recovery als posture-beheer zijn geïntegreerd voor meerdere bedrijfsomgevingen. Rubrik EPE is nu algemeen beschikbaar.

