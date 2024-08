Zowel Rubrik als Own laten oog vallen op bescherming Salesforce-data

Rubrik biedt de eigen SaaS-gebaseerde databescherming nu ook aan voor Salesforce. Ondertussen belooft ook Own deze gegevens te waarborgen, met continuous data protection als troef.

Rubrik beschermt al data vanuit SaaS-diensten als Microsoft 365 en Jira Cloud. Na uitgesproken plannen om meer services te ondersteunen, verschijnt nu support voor Salesforce Core. Voor bestaande Salesforce-klanten betekent het dat het ze wellicht één back-up-vendor minder vereisen als ze hun data ook op Microsoft 365 willen beschermen. Dit alles valt te managen binnen één Rubrik-paneel, dat alles van on-prem tot SaaS en de public cloud dekt.

Naast het beschermen van data integreert Rubrik met securityproducten via de eigen Security Cloud, zoals CrowdStrike Falcon XDR. Dit verhoogt het beschermingsniveau van data verder door de kwaliteiten van beide oplossingen te combineren.

Lees verder: CrowdStrike Falcon XDR integreert voortaan met Rubrik Security Cloud

Continuous data protection

Concurrent Own Company pakt de bescherming van Salesforce net iets anders aan. Continuous Data Protection (CDP) houdt back-ups zo snel mogelijk bij, in feite zodra er wijzigingen plaatsvinden binnen het Salesforce-platform. Het is volgens Own een onderscheidende factor: geen enkele andere beschermer van Salesforce-data zou dergelijke snelheid ondersteunen.

De techniek leunt op Salesforce’s Change Data Capture (CDC)-events, die bijhouden welke aanpassingen er aan productiedata worden verricht. Hoewel Own dus als enige CDP toepast, staat CDC andere vendoren toe op den duur vergelijkbare functionaliteit toe te voegen. Dat vereist wel een fundamentele wijziging in het traditionele beleid van SaaS-back-up-vendoren, stelt Own. Dit terwijl eindgebruikers juist verlangen dat hun data altijd in de meest up-to-date staat wordt beschermd; een ransomware-aanval of systeemstoring kan immers elk moment gebeuren en valt niet te voorspellen.

Kortom: Own en Rubrik hanteren verschillende visies over databescherming voor Salesforce. De sterke kant van Rubrik is dat het silo’s voorkomt en management versimpelt, terwijl Own de nadruk legt op real-time bescherming. Beide oplossingen zijn vanaf nu beschikbaar.