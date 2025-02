SailPoint mikt op marktwaarde van 11,5 miljard

SailPoint en eigenaar Thoma Bravo willen met een aanstaande beursgang 1,05 miljard dollar ophalen. Dat zou een marktwaarde van 11,5 miljard betekenen, aangezien de private equity vast wil houden aan SailPoint.

Van de 50 miljoen aandelen die beschikbaar worden gesteld, zijn er slechts 2,5 miljoen afkomstig van Thoma Bravo. SailPoint, dat zich richt op identity security en daarmee concurrent is van onder meer Microsoft en Okta, is al eens eerder op de beurs beland. Nadat Thoma Bravo het bedrijf in 2014 kocht, werd het in 2017 naar de beurs gebracht. In 2022 volgde opnieuw een aankoop, waarna er nu wederom een stap naar de beurs gemaakt wordt.

Mocht de waardering werkelijk behaald worden, dan zou SailPoint sinds de tweede overname door Thoma Bravo ruim 4 miljard dollar meer waard zijn geworden. Het zou niet de eerste keer zijn dat deze private equity een soortgelijk rendement uit een aankoop haalt.

Identity voor grote klanten

SailPoint werd opgericht in 2005. In de twee decennia erna heeft het een groot klantenbestand voor zich gewonnen. BNP Paribas, Specsavers, T-Mobile, Vodafone en Home Depot zijn er voorbeelden van. In totaal bedient SailPoint de helft van de Fortune 500 en een kwart van de 2.000 grootste bedrijven ter wereld.

Eigenaar Thoma Bravo benadrukt dat de focus bij het bedrijf geruime tijd niet op omzet lag, met SailPoint Atlas als onderhuidse platform voor de SailPoint Identity Security Cloud. Het aanbod van de identity-speler is ingericht om mee te groeien met de organisatie die het adopteren via verschillende productmodulen.

Draaideur

Mocht SailPoint geleidelijk van de hand gedaan worden door Thoma Bravo, dan is nooit uit te sluiten dat het nog een keer terugkomt om het van de beurs te halen. Toch is de private equity inmiddels voorzien van een nieuwe speler op securitygebied: Darktrace, dat op 1 oktober voor 5,32 miljard dollar werd opgekocht.

