Fusie Exabeam en LogRhythm rond: één groot SOC-platform

Na de eerdere overeenstemming over een fusie, hebben de twee bedrijven nu het samengaan afgerond. Het gezamenlijke platform combineert security information and event management (SIEM)- en user and entity behavior analytics (UEBA)-tooling. Het gecombineerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Exabeam.

Door de twee securityproducten samen te brengen, moeten security-analisten, security engineers en CISO’s beter ondersteund worden in hun werkzaamheden. Het platform komt met name tot zijn recht in het SOC (security operations centre). Via het platform krijgen medewerkers de beschikking over de security intelligence en tools voor het beschermen van de organisatie tegen cyberdreigingen.

Christopher O’Malley, die oorspronkelijk LogRhythm leidde, zal de functie van CEO van Exabeam gaan vervullen. “Samen zullen onze gecombineerde expertise, innovatiesnelheid en visie AI-gestuurde cybersecurityoplossingen naar nieuwe hoogten stuwen. In tegenstelling tot de technologieconglomeraten die klanten bloot hebben gesteld in de kritieke strijd tegen cyberaanvallen, blijft onze niet aflatende focus gericht op het versterken van de ware helden van de security”, reageert de kersverse Exabeam-CEO.

Volgens een bron van The Register raakt de fusie ook een behoorlijk aantal banen. Tijdens een Zoom-meeting zou zijn medegedeeld dat 30 procent van de banen verdwijnt. Dat bericht is niet officieel bevestigd.

Plannen

Bij het presenteren van de afgeronde fusie geeft Exabeam ook een kijkje in de verdere plannen. Zo is het de bedoeling dat LogRhythm ieder kwartaal updates blijft uitbrengen voor de cloud-native en on-premises versies van het SIEM-product. Dit betekent een voortzetting van de strategie die medio 2022 werd ingezet.

Het nieuwe security operations platform moet bedrijven helpen bij threat detection, investigation, and response (TDIR). Daar ziet Exabeam nog volop kansen. Mede door AI in te zetten voor automation, kunnen de werkzaamheden versimpeld worden. Securityexperts kunnen daardoor sneller en effectiever complexe dreigingen mitigeren.

