SentinelOne komt met Risk Assurance Initiative om cyberverzekeraars te helpen

SentinelOne Risk Assurance Initiative geeft verzekeraars de kans om het Singularity Platform aan klanten aan te bieden tegen scherpe tarieven.

Een cyberverzekering afsluiten is belangrijk voor organisaties die afhankelijk zijn van een goede werking van de digitale infrastructuur. De premie voor een dergelijke verzekering hangt van meerdere factoren af: omzet, te verzekeren bedrag, de processen die een organisatie heeft zijn enkele van deze factoren. Het maakt uiteraard ook uit hoe goed een organisatie de cyberweerbaarheid op orde heeft. Hoe beter die is, hoe meer risico een verzekeraar kan en durft nemen. In dat licht moeten we de aankondiging van het SentinelOne Risk Assurance Initiative ook vooral zien.

SentinelOne Risk Assurance Initiative

Het SentinelOne Risk Assurance Initiative is een nieuw programma van het bedrijf. Het doel is om verzekeraars de mogelijkheid te bieden om de infrastructuur van hun klanten beveiligen. Dat deden behoorlijk wat aanbieders van cyberverzekeringen sowieso al. Enkele namen die SentinelOne noemt zijn AXA XL, Coalition, Travelers, At-Bay en CFC. Het nieuwe aan dit initiatief is dat ze dit nu kunnen doen aan preferred rates, oftewel scherpere tarieven dan ze dat voorheen konden doen.

Het Risk Assurance Initiative kun je zien als een investering vanuit SentinelOne in de markt. Uiteraard is een van de doelen ongetwijfeld ook om meer klanten op te kunnen tekenen voor het Singularity Platform. Dus helemaal altruïstisch is dit nieuwe initiatief niet. Als dit echter betekent dat meer klanten van verzekeraars nu voor dit platform gaan dan voor minder goede oplossingen, omdat het nu beter betaalbaar is, levert het ook winst op wat betreft de cyberweerbaarheid van organisaties. De verzekeraars kunnen dan hun tarieven aan klanten ook aanpassen en zo meer klanten optekenen.

Is het MKB de grote winnaar?

Al met al moet het Risk Assurance Initiative dus voor alle onderdelen van de securityketen positief uitpakken: leverancier, verzekeraar en klant. Het kan vooral voor het MKB erg interessant zijn. Die vallen vaak niet binnen de doelgroep van een platform zoals dat van SentinelOne, vanwege het kostenplaatje. Dat kan nu worden gedrukt, waardoor het Singularity Platform zich in theorie kan gaan meten met aanmerkelijk goedkopere en minder goed presterende oplossingen.

Als het MKB door een initiatief zoals dit beter beveiligd kan worden, is dat een uitstekende ontwikkeling. Het MKB heeft in de regel een grote uitdaging op het gebied van cyberweerbaarheid. Aangezien de verzekeraars ook Managed Detection en Response (MDR) aan kunnen bieden, zijn ze als het goed is ook meteen ontzorgd. Interessant is verder nog dat SentinelOne het Singularity Platform gratis aanbiedt aan verzekeraars die Incident Response doen bij klanten.

Uiteraard is het afwachten hoe het SentinelOne Risk Assurance Initiative in de praktijk gaat lopen en werken, maar het idee erachter is zonder meer goed en interessant wat ons betreft. Om de beloftes rondom de prestaties van het Singularity Platform nog wat meer kracht bij te zetten en om twijfelaars over de streep te trekken, geeft SentinelOne ook nog een zogeheten Breach Response Warranty bij het platform. Dit kun je zien als een extra ‘verzekering’ bovenop de verzekering die organisaties afsluiten bij hun verzekeraar.

