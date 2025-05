Atos lanceert NIS2-applicatie voor stroomlijning security-compliance

Atos introduceert de SecureHorizons NIS2 Compliance Manager, aangedreven door ServiceNow. Deze nieuwe applicatie vervangt tijdrovende en foutgevoelige handmatige processen door geautomatiseerde workflows. Zo kunnen organisaties voldoen aan de strenge vereisten van de NIS2-richtlijn.

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is de opvolger van de al langer bestaande NIS-richtlijn. De nieuwe richtlijn is vastgesteld door de Europese Unie (EU) en bedoeld om de cyberbeveiliging van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren.

Uiterlijk 17 oktober 2024 moesten de Europese lidstaten deze richtlijn hebben omgezet in wetgeving. Veel landen slaagden daarin, maar Nederland redde het niet. In ons land wordt de richtlijn, die in het Nederlands Cyberbeveiligingswet is gedoopt, in de loop van dit jaar ingevoerd. De verwachte impact is dermate groot dat vrijwel alle organisaties er direct of indirect mee te maken krijgen.

De richtlijn vereist dat organisaties risicobeheersmaatregelen implementeren, hun personeel trainen en voldoen aan strikte normen voor compliance. Niet-naleving kan leiden tot zware sancties, waaronder verplichte nalevingsmaatregelen, beveiligingsaudits en administratieve boetes van minimaal tien miljoen euro of 2% van de wereldwijde omzet.

Geen handmatige processen

De SecureHorizons NIS2 Compliance Manager draait op het ServiceNow-platform en biedt gebruikers één technologisch platform dat handmatige processen vervangt door efficiënte, gestandaardiseerde en geautomatiseerde workflows. Dit verhoogt de zekerheid, vermindert risico’s binnen organisaties en biedt compliance-rapportages en ondersteuning via één dashboard.

De SecureHorizons-applicatie van Atos biedt allereerst end-to-end compliance-workflows die medewerkers, processen en technologie integreren. Gebruikers beschikken over een uniform dashboard om compliance in de gehele organisatie te monitoren. Dit is vooral van belang voor multinationale organisaties die te maken hebben met uiteenlopende regelgeving in de verschillende landen waarin ze actief zijn. Door gebruik te maken van de applicatie verlagen ondernemingen risico’s.

SecureHorizons is nu beschikbaar in de ServiceNow Store en biedt organisaties een hulpmiddel om te voldoen aan de NIS2-richtlijn.