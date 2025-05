Anthropic mengt zich in de zoekmachinestrijd

Anthropic gaat net als concurrenten OpenAI en Perplexity AI de strijd aan met Google Search.

Het bedrijf lanceert een nieuwe API die het de Claude-taalmodellen mogelijk maakt het internet in real time te doorzoeken. Ontwikkelaars kunnen hier direct mee aan de slag om toepassingen te bouwen die accuratere en actuelere antwoorden geven.

Wanneer men de API inschakelt gebruikt Claude zijn redeneervermogen om te bepalen of een zoekopdracht baat heeft bij een live zoekactie. Als dat het geval is, genereert het model zelf een zoekopdracht en doorzoekt miljoenen websites. Het analyseert de resultaten en verwerkt die in zijn antwoord. De antwoorden bevatten bronvermeldingen met links naar de geraadpleegde artikelen.

Volgens Anthropic maakt deze functie het voor ontwikkelaars mogelijk om toepassingen te bouwen die beschikken over actuele informatie, zonder dat zij zelf een zoekinfrastructuur hoeven te beheren.

Aanvullende zoekacties

Opvallend is dat Claude in staat is om de eerste zoekresultaten te gebruiken om zijn zoekopdracht te verfijnen en aanvullende zoekacties uit te voeren. Daarmee probeert het model een vollediger antwoord te formuleren. Dit gedrag is aanpasbaar. Ontwikkelaars kunnen instellen hoe Claude zoekt en welke websites hij wel of niet mag raadplegen.

Dezelfde functionaliteit komt ook beschikbaar voor Claude Code, een tool die momenteel in bèta is en bedoeld is om ontwikkelaars te helpen bij programmeertaken. Dankzij de zoek-API kan deze tool actuele documentatie, technische artikelen en programmeerbibliotheken raadplegen.

Fundamentele verandering

De introductie van deze functie gaat verder dan een technische toevoeging, stelt SiliconANGLE. Het wijst op een fundamentele verschuiving in de manier waarop mensen informatie opzoeken. De trend gaat richting een meer conversatiegerichte zoekervaring, die vaak sneller en gebruiksvriendelijker is dan traditionele zoekmachines.

Er zijn inmiddels signalen dat AI-gebaseerde zoekoplossingen marktaandeel afsnoepen van klassieke zoekmachines. Tijdens een antitrustzaak tegen Google verklaarde Eddy Cue van Apple dat het aantal zoekopdrachten via Google in Safari afgelopen maand voor het eerst in 22 jaar is gedaald. Hij gaf aan zich daar zorgen over te maken, mede omdat Apple jaarlijks zo’n 20 miljard dollar ontvangt van Google om diens zoekmachine als standaard te gebruiken in Safari.

Succes Google onder druk

Uit ander onderzoek blijkt dat bijna een op de vijf consumenten inmiddels AI gebruikt in plaats van een traditionele zoekmachine. Dit vormt een van de eerste echte bedreigingen voor Google’s dominante positie in ruim twee decennia.

Het verschil zit in de ervaring. Waar traditionele zoekmachines een lijst met links tonen, analyseren AI-assistenten meerdere websites tegelijk en leveren ze direct een samengevat, contextueel antwoord. Dit scheelt gebruikers de moeite van het doorklikken en zoeken op afzonderlijke webpagina’s.

Niet alleen Anthropic vormt een bedreiging voor Google. Ook OpenAI en Perplexity zetten in op zoekfunctionaliteit. OpenAI heeft ChatGPT vorig jaar al verrijkt met webzoekmogelijkheden en recent uitgebreid met functies zoals winkeladvies, wat Googles dominantie op het gebied van online winkelen onder druk zet. Volgens CEO Sam Altman heeft ChatGPT inmiddels meer dan 800 miljoen wekelijkse gebruikers.

Daarbij komt dat Apple naar verluidt gesprekken voert met onder andere OpenAI, Perplexity en Anthropic om hun AI-technologie in Safari te integreren. Safari heeft wereldwijd een marktaandeel van meer dan 17%, en speelt dus een belangrijke rol in Google’s machtspositie. Met het lopende antitrustproces tegen Google, en de toenemende bereidheid van Apple om alternatieven te overwegen, lijkt een omslag dichterbij dan ooit.