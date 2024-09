Google synchroniseert passkeys nu via Password Manager

Google stelt gebruikers in staat om passkeys op te slaan in Password Manager. Hierdoor kunnen ze dezelfde passkeys makkelijker op meerdere apparaten en voor meer besturingssystemen gebruiken.

Passkeys, de opvolgers van traditionele wachtwoorden, kunnen nu via Google Password Manager worden gesynchroniseerd tussen verschillende apparaten. Hiervoor moeten gebruikers wel bij Google zijn ingelogd. Deze functie, ingebouwd in de Chrome-browser, is nu beschikbaar voor meer besturingssystemen dan alleen Android.

Apparaten die draaien op Windows, macOS en Linux kunnen nu namelijk passkeys opslaan via de ingebouwde Password Manager in Chrome, waardoor deze passkeys op meerdere apparaten toegankelijk zijn. De functionaliteit voor iOS komt binnenkort beschikbaar, terwijl het voor ChromeOS momenteel in bètafase is.

Nieuwe pincode-optie

Naast het makkelijker synchroniseren van passkeys op meerdere apparaten, voegt Google extra bescherming toe aan zijn Password Manager. De tool biedt nu een pincode-optie.

Voor het aanmaken en openen van opgeslagen passkeys biedt de pincode-optie een extra beveiligingslaag. Deze laag zorgt ervoor dat zowel de opgeslagen passkeys als het synchroniseren van nieuwe passkeys end-to-end versleuteld zijn, zodat derden er geen toegang toe hebben.

Praktijk

Wanneer eindgebruikers passkeys op een nieuw apparaat willen gebruiken, hebben ze ofwel hun pincode voor Google Password Manager nodig, of de toegangscode van hun Android-apparaat. Door deze codes in te voeren, krijgen ze veilige toegang tot hun opgeslagen passkeys en kunnen ze ook veilig nieuwe passkeys synchroniseren op al hun apparaten.

