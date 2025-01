1Password lijft Trelica in om shadow IT in de ban te doen

IT-beheerders hebben regelmatig geen goed overzicht van de SaaS-diensten die een organisatie in gebruik heeft. 1Password wil met de overname van Trelica dit probleem van shadow IT tegengaan.

1Password staat vooral bekend als wachtwoordmanager, maar wil verder groeien binnen identity security. Met Extended Access Management (XAM), dat in 2024 verscheen, bood het bedrijf al een meer alomvattende oplossing. Het doel van XAM is om alle identiteiten, apparaten en applicaties onder één dak te beheren. De overname van Trelica breidt dit aanbod uit.

Het is niet bekend hoeveel 1Password-eigenaar AgileBits uit Canada heeft betaald voor Trelica. Laatstgenoemde werd opgericht in 2018 met het doel om ‘shadow IT’ te elimineren.

Op zoek naar shadow IT

Trelica en 1Password verkeren niet helemaal in hetzelfde vaarwater. De overgenomen partij, van Britse origine, mikt bovenal op visibility van SaaS en het optimaliseren van SaaS-uitgaven. Daarnaast helpt het platform van Trelica op het gebied van workflow automation, zoals het verzenden van een Slack-bericht als een account toegangsrechten verliest.

De aanvulling voor 1Password is echter fors. De twee oplossingen leiden tot een volwaardige ‘discovery & access management’-tool, zo stelt 1Password. Naast het ontdekken van onbekend SaaS-gebruik is een app ook meteen te beheren via XAM. De overname biedt 1Password daarnaast toegang tot 300 bestaande SaaS-integraties met Trelica.

Consolidatie

De deal is opnieuw een voorbeeld van de consolidatie die de afgelopen paar jaar plaatsvindt binnen de securitysector. Dit heeft ook twee logische verklaringen. Allereerst is de boom van het durfkapitaal uit 2022 voorbij, waardoor partijen met een hoge valuatie nu opeens relatief goedkoop zijn. Dat betekent dat concurrenten regelmatig kunnen worden opgekocht door een succesvollere of sterker gesteunde speler. De tweede beweegreden voor deze consolidatie heeft meer met de klant te maken. Er is een trend richting ‘platformisering’, ofwel het aanbieden van een volwaardig securityplatform dat het middelpunt kan zijn voor beheer en overzicht.

