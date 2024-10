Overname Secureworks door Sophos consolideert securitymarkt verder

De Britse cybersecurityfirma Sophos wil concullega Secureworks overnemen van de huidige eigenaar Dell voor 859 miljoen dollar, ofwel ruim 792 miljoen euro. Sophos zou daarmee de beschikking krijgen over het Taegis threat detection & response-platform van Secureworks, het belangrijkste onderdeel van diens inboedel.

Als onderdeel van de deal betaalt Sophos een premie van 28 procent op de huidige waarde van de aandelen van Secureworks. Indien mededingingsautoriteiten akkoord gaan met de overname, zou deze naar verwachting volgend jaar rond komen. De beoogde overname zou een verdere consolidatie van de cybersecurity-business betekenen.

Het Taegis XDR-platform is het paradepaardje van Secureworks. Dit platform voor dreigingsdetectie richt zich op middelgrote en grote ondernemingen. De overname zal naar verwachting dan ook de huidige MDR-mogelijkheden (Managed Detection and Response) verbeteren die Sophos biedt. Sophos CEO Joe Levy wist te vertellen dat door de producten van beide bedrijven samen te voegen, de marktpositie van Sophos wordt versterkt. Ook belooft hij verbeterde dienstverlening voor klanten ‘van elke omvang’.

Waarde flink gedaald

SecureWorks had afgelopen zomer een marktwaarde van 800 miljoen dollar, ongeveer 722 miljoen euro. In 2019 overwoog Dell al eens om SecureWorks te verkopen. Destijds zag het bedrijf dit als een kans om zijn eigen schulden, die toen ongeveer 50 miljard dollar bedroegen, te verminderen. Secureworks is gedeeltelijk beursgenoteerd, al is het aandeel sinds september 2021 met meer dan 66 procent in waarde gedaald. Het bedrijf zou moeite hebben om zich te onderscheiden van grote spelers op de markt. Nu Secureworks van de beurs verdwijnt, krijgen huidige investeerders 8,50 dollar per aandeel.

Sophos zelf is eigendom van private equityfirma Thoma Bravo. Die is de laatste tijd flink op overnamepad in de cybersecurity-sector. De onderneming heeft talloze aankopen gedaan, zoals Darktrace voor 5,3 miljard dollar, Imperva (3,6 miljard dollar), SailPoint (6,9 miljard dollar) en Proofpoint voor maar liefst 12,3 miljard dollar. Daarmee vergeleken is deze laatste overname eigenlijk maar een kleintje.

Miljarden aan cybersecurity in portfolio

Thoma Bravo heeft nu zo’n 50 miljard dollar aan cybersecurity-bedrijvigheid in het portfolio en is een belangrijke factor in de voortgaande consolidatie van de sector. We hebben de laatste tijd nog wel meer overnames voorbij zien komen die erop wijzen dat cybersecuritybedrijven in zwaar weer zijn gekomen.

Organisaties bewegen vaker richting grotere platformen, het momentum voor securitypartijen tijdens COVID-19 begint af te nemen en financiering wordt lastiger. De gevolgen zijn groot, althans voor sommige securityspelers. Niet alle overnames betreffen namelijk miljardenaankopen; soms gaan bedrijven voor een fractie van het bedrag waarvoor deze bedrijven eerder werden gewaardeerd.

In een eerdere aflevering van Techzine Talks hebben we het hier over gehad: Luister hier: