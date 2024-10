Waarom Thoma Bravo bijna altijd goed gokt op tech

Regelmatig roert Thoma Bravo zich binnen de techsector. Meermaals blijken overnames achteraf enorm succesvol te zijn, met grote winsten wanneer deze private equity-firma een bedrijf doorverkoopt. Vanwaar het succes van Thoma Bravo, de techkenner onder de investeerdersmaatschappijen?

De strategie van Thoma Bravo is eigenlijk erg simpel. Het koopt wat het ziet als de vooraanstaande speler in een bepaald B2B-softwaresegment en probeert ze zo goed mogelijk aan te sturen. Vaak vindt men later een volgende koper die (veel) meer geld neertelt dan Thoma Bravo eerder deed. Zo omschrijft medeoprichter Orlando Bravo de strategie van zijn firma zelf, kort samengevat. Het legt Thoma Bravo geen windeieren, met miljarden dollars aan omzet uit verschillende ‘exits’, ofwel verkopen.

Kopen en bouwen

Nog korter gezegd draait de strategie van Thoma Bravo om “buy and build”. Barracuda Networks is hier een voorbeeld van, dat door Thoma Bravo in 2018 werd gekocht voor 1,6 miljard dollar en in 2022 aan KKR werd verkocht voor 4 miljard dollar. Met onder meer Sophos, Proofpoint, Ping Identity en Darktrace in het portfolio is vooral de cybersecurity-wereld goed gedekt. Het feit dat Sophos bezig is met een overname van concurrent Secureworks laat zien dat Thoma Bravo tevens consolideert, ook al doet het dat niet regelmatig met overgenomen partijen.

Opvallend is dat Thoma Bravo lang niet altijd meedeint met de markt. Zo zakten de waardes van techbedrijven massaal na een piek in 2022, maar is de private equity-firma blijven investeren. Tegenwoordig stelt Orlando Bravo dat de tijd dringt om te kopen én om te verkopen, terwijl beoogde deals trager lopen dan voorheen. Maar: “We zijn altijd aan het kopen en we zijn altijd aan het verkopen, ongeacht de marktomstandigheden.” Dit omdat de markt volgens Bravo altijd in beweging is en niemand kan voorspellen hoe deze eruitziet over zes maanden.

De tijdspanne tussen de overname van en het doorverkopen van Barracuda Networks was relatief kort. Soms is Thoma Bravo tien jaar of meer bezig met een overgenomen speler. Neem Dynatrace, dat als observability-component binnen Compuware’s APM-business unit werd gekocht in 2014 en pas dit jaar volledig losstaat van Thoma Bravo. Omdat Compuware destijds eveneens beschikte over een falende mainframe-unit, was de overname tien jaar geleden allerminst aantrekkelijk voor andere private equity-firma’s.

Na de deal was er werk aan de winkel voor Thoma Bravo, zoals partner Chip Virnig uitgebreid uitlegt. Een onnodig gebouw in Detroit werd verkocht, allerlei legacy verdween en de mainframe-dienst knapte onder Thoma Bravo weer op. Dynatrace ging samen met Keynote, een observability-speler die de private equity-firma had gekocht omdat het eerder Dynatrace net had misgelopen. In de jaren erna is het bedrijf steeds moderner gaan ogen, met tegenwoordig functionaliteiten die je wellicht eerder zou verwachten bij de innovatiefste start-ups. Van kortetermijnsdenken en legacy software moet Thoma Bravo het dus niet hebben, eerder het op laten groeien van veelbelovende spelers. Soms gaan dergelijke spelers onder Thoma Bravo samen, zoals LogRhythm met Exabeam in mei, om één groot SOC-platform te worden op basis van twee oplossingen.

Niet altijd raak

Het komt regelmatig voor dat een overgenomen partij niet direct in Thoma Bravo’s handen valt. Dit gold voor zowel Dynatrace als het recent voor 5 miljard opgekochte Darktrace. Ook blijft een deal soms simpelweg uit, zoals het geval was bij SUSE in 2022. Gezien de sterke staat van dienst van Thoma Bravo kan interesse vanuit het private equity-bedrijf mogelijk ook gewoon worden gezien als een compliment, een indicatie dat een softwaremaker ergens goed mee bezig is. Toch rijst de vraag op bij een gemiste overname: wat als Thoma Bravo wél een periode aan het roer was geweest?

Is het oordeel van Thoma Bravo onfeilbaar? Dat absoluut niet. Zo gokte het op FTX, het spectaculair ingestorte cryptoplatform van Sam Bankman-Fried. Dit jaar kreeg Bankman-Fried een celstraf van 25 jaar wegens fraude. Orlando Bravo zei in september nooit meer zijn handen te branden aan crypto. “Zodra je een fout maakt en zodra je je ergens aan brandt, is het onze en mijn filosofie dat je het nooit meer aanraakt.” Kortom: er zijn segmenten binnen de techwereld die geen telefoontje van Thoma Bravo meer kunnen verwachten.

Een kenmerkend aspect van Thoma Bravo is in ieder geval dat het veel naar buiten treedt. Interviews doen execs als Orlando Bravo vaak, maar ook via de eigen podcast “Behind the Deal” valt in vrij klare taal te ontrafelen hoe het denkproces van de firma er precies uitziet. Dat laat een uitstekende kennis van de techsector zien, die verder gaat dan het uitpersen van winsten. De doelstelling komt vrij oprecht over om meer te maken van partijen die het portfolio betreden. Met dat in het achterhoofd is het door Thoma Bravo gestichte en gesponsorde Cyber Consortium niet al te gek. Het combineert publieke en private kennis rondom cybersecurity, hoewel we nog moeten zien hoe prominent de output hiervan wordt. Er zijn genoeg concurrerende consortia zoals de samenwerking tussen OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft en AWS.

Conclusie: vinger aan de pols

Met uitzondering van het FTX-fiasco is Thoma Bravo een goede graadmeter voor de techwereld. Het heeft meermaals voortschrijdend inzicht laten zien met zeer positieve financiële resultaten tot gevolg. De bewegingen zijn zelden abrupt, regelmatig juist van de lange adem, waardoor de firma zonder meer vertrouwen heeft gekweekt onder investeerders. Die worden ook fors beloond, met bijvoorbeeld 13 miljard dollar in 2023 aan teruggaves vanuit Thoma Bravo.

Kortom: als Thoma Bravo zich roert, is het goed om even te kijken waarom. Aangezien het vrijwel exclusief actief is in de wereld waar Techzine over rapporteert, nemen we aan dat de naam hier nog regelmatig zal vallen.

