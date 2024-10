Crowdstrike en Omnissa voegen oplossingen samen tot één pakket

CrowdStrike en Omnissa gaan een strategische samenwerking aan die realtime dreigingsdetectie biedt én geautomatiseerde security-oplossingen voor zowel virtuele als fysieke desktopomgevingen. Door de integratie van het Omnissa-platform, gebouwd op VMware’s Horizon en Workspace ONE, met CrowdStrike’s Falcon, krijgen klanten een combinatie van geavanceerd endpointbeheer en sterke cybersecurity.

De oplossing moet voorzien in solide en veilige management van hybride werkomgevingen en eindgebruikers tegelijk voldoende bewegingsruimte bieden bij het dagelijkse gebruik van hun IT-middelen zonder dat ze tegen allerlei security-blokkades aanlopen.

De bedrijven bieden deels overlappende diensten, maar door de integratie komt Crowdstrike’s primaire aanbod van dreigingsdetectie, preventie en incidentrespons samen met Omnissa’s aanbod op het gebied van endpointbeheer, virtuele desktopinfrastructuur (VDI) en het verbeteren van de digitale werkervaring van werknemers.

De integratie stelt admins in staat apparaten zonder de benodigde Falcon-sensor snel te identificeren en direct aan te sluiten of juist de toegang te ontzeggen. Ook is de AI-native bescherming van CrowdStrike sneller te implementeren in VDI-sessies. Daarnaast zijn data inzake kwetsbaarheden en dreigingen uit het Falcon-platform in te zetten om met Workspace ONE UEM (Unified Endpoint Management) van Omnissa risicoanalyses en geautomatiseerde security-acties uit te voeren. Dit verbetert de cyberweerbaarheid in zowel fysieke als virtuele werkomgevingen.

Meerwaarde voor organisaties

Volgens Daniel Bernard, Chief Business Officer bij CrowdStrike, is de samenwerking een belangrijke stap om organisaties te helpen hun endpoints beter te beheren en te beschermen. “Door de Omnissa- en CrowdStrike-platformen samen te brengen, bieden we de beste cybersecuritybescherming voor VDI- en UEM-implementaties,” aldus Bernard. Bharath Rangarajan, Chief Product Officer bij Omnissa, benadrukte de strategische waarde van de samenwerking voor organisaties die worstelen met de toenemende complexiteit van hybride werkplekken en cybersecuritydreigingen.

Hoewel de samenwerking goed nieuws is voor beheerders die graag grip willen houden op alle endpoints in hun organisatie, zijn er ook wel wat zorgen rondom Omnissa. Die zijn ontstaan nadat Broadcom in juli 2024 zijn belang in het bedrijf verkocht. Onderzoeksbureau Gartner uitte kritiek op het gebrek aan ambitie in Omnissa’s roadmap en waarschuwde voor mogelijke prijsverhogingen, vergelijkbaar met die van concurrent Citrix eerder dit jaar.

Zorgen wegnemen

Sinds de overname door Broadcom hebben veel VMware-klanten prijsstijgingen ervaren, een zorg die mogelijk ook geldt voor Omnissa-klanten. Wellicht dat de aangekondigde integratie wat zorgen moet wegnemen over het gebrek aan ambitie dat analisten meenden te ontwaren bij het bedrijf.

Ook het imago van CrowdStrike heeft een knauw gekregen. Een update van CrowdStrike’s Falcon-platform veroorzaakte een massale uitval van Windows-systemen in juli van dit jaar, met als gevolg dat bedrijven wereldwijd tijdelijk stil kwamen te liggen. De storing trof duizenden organisaties en veroorzaakte aanzienlijke economische schade. Het bedrijf legde tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse congres uit hoe dit kon gebeuren en pleitte voor blijvende toegang tot de Windows-kernel (dat het al heeft) voor optimale security.

