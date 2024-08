Gartner: ex-VMware-onderdeel Omnissa geeft organisaties risico’s

Gartner ziet een gebrek aan ambitie bij de roadmaps van Omnissa. Het voormalige VMware EUC (End-User Compute) is daardoor een struikelblok voor VMware-klanten, stelt het analistenbureau.

In februari had Gartner al organisaties gewaarschuwd om zich voor te bereiden op Broadcom’s desinvestering in VMware EUC-divisie. Toen was het al niet meer mogelijk om EUC-producten samen met Broadcom- en VMware-oplossingen in te kopen. Overigens is Omnissa per 1 juli niet meer eigendom van Broadcom.

Gartner waarschuwt voor eventuele prijsstijgingen, die ook al golden voor de meeste VMware-klanten nadat Broadcom de overname af had gerond. Ook Omnissa-concurrent Citrix heeft de prijzen in maart verhoogd.

R&D-beloftes zijn niet genoeg

Investeringsmaatschappij KKR, de nieuwe eigenaar van Omnissa, heeft belooft fors te investeren in R&D. Hoewel dat volgens Gartner een goed teken is, stelt het bureau dat de gepresenteerde plannen tot nu toe niet imponeren. Het zou ontbreken aan concrete producten ondanks de ambitie om AI-gedreven “autonomous workspaces” te creëren. Veel verder dan de door Omnissa uitgestippelde visie in april komt het dus niet echt.

Gartner adviseert organisaties om een potentieel alternatief voor Omnissa te bedenken. Wel zou dit de prestaties van de eigen IT-infrastructuur kunnen benadelen of het beheer ervan duurder maken. Het analistenbureau raadt gebruikers aan Omnissa onder druk te zetten om meer duidelijkheid te geven over de toekomstige plannen.

De situatie rondom Omnissa is hoe dan ook redelijk onduidelijk nu het afhankelijk van Broadcom is. De bewegingsvrijheid van het bedrijf lijkt redelijk klein, waardoor het bij de eigen aankondiging bijvoorbeeld stelde dat het gecommitteerd blijft aan de VMware-oplossingen Workspace ONE en Horizon.

