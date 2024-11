Veeam Data Cloud Vault krijgt twee nieuwe edities met vaste prijs

De Veeam Data Cloud Vault komt er in de nieuwe edities Foundation en Advanced. De vernieuwing komt er in samenwerking met Microsoft, wat uitgewerkt wordt in een integratie met Azure Blob Cool Storage.

Tijdens Microsoft Ignite zal Veeam het nieuwe aanbod presenteren. Dat evenement gaat van start op 19 november. Daar zullen de voordelen van het co-ontwikkeling tussen Veeam en Microsoft gedemonstreerd worden.

De voordelen zullen zich bevinden op het vlak van kostenbeheer, verbetering van efficiëntie en bredere expertise voor configuratie en beheer. Door de integratie met Azure Blob Cool Storage kunnen gegevens uit deze locatie een back-up krijgen in een door Veeam beheerde offsite-locatie. In het geval dat back-up-herstel nodig is, kunnen de gegevens herstelt worden naar zowel on-premises als naar Azure VM’s.

Aung Oo, VP Azure Storage bij Microsoft, zet nog eens op een rij welke voordelen gebruikers halen uit de samenwerking. “Door Veeam Data Cloud Vault op Azure te bouwen, voldoet de oplossing aan de behoeften van klanten aan data residency en compliance. De veilige cloudbasis van Azure en de sterke business continuity and disaster recovery (BCDR) van Veeam leveren een uitstekende end-to-end anti-ransomwareoplossing voor onze klanten.”

Foundation en Advanced

Veeam zet twee nieuwe edities van Data Cloud Vault in de markt. Deze starten aan veertien dollar per TB. Belangrijke nieuwe features in het aanbod zijn de vaste prijzen per TB, inclusief lees- of schrijfverzoeken en uitgaande kosten. Daarnaast vereenvoudigt het de weg naar cloudveiligheid door on-demand, vooraf geconfigureerde en volledig beheerde cloudopslag aan te bieden. Veeam Vaults zijn voortaan rechtstreek vanuit het Veeam Data Platform aan te schaffen, in te richten, te bewaken en te herstellen.

