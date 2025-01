TU Eindhoven herstellende na hack, tentamens week uitgesteld

Update 14-01-2025: De tentamens gepland voor 20 januari worden een week uitgesteld, laat TU Eindhoven weten. Komende week maandag kunnen studenten naar verwachting wel weer online op het netwerk.

De hersteloperatie na de cyberaanval op TU/e op zaterdag jl. is nog volop aan de gang. Gedeeltes van het netwerk zullen naar verwachting weer online zijn de komende dagen. De prioriteit wordt gegeven aan lesgerelateerde content. Een extra laag aan 24/7 monitoring is toegevoegd om een herhaling van de hack te voorkomen.

Update 13-01-2025: Volgens TU/e werken het parkeersysteem, het interne telefoonsysteem en de kantinekassa’s niet. Het is overigens nog niet zeker of er sprake was van een cyberaanval: “Maar het had alle kenmerken van een cyberaanval gezien de verdachte activiteiten op onze servers. In de loop van de nacht is het netwerk daarom offline gehaald. Er is nog geen teken dat data zijn gestolen, dat onderzoeken we nog.“

Doordat het herstel nog niet rond is, zal er ook geen onderwijs gegeven worden op dinsdag 14 januari. Wederom verschaft TU/e informatie over de situatie op woensdag om 16:00 de dag ervoor.

Oorspronkelijk bericht, 12-01-2025:

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft zondag haar netwerk offline gehaald vanwege een cyberaanval. Dit heeft gevolgen voor studenten en medewerkers: onderwijsactiviteiten zijn ten minste tot dinsdag opgeschort.

Patrick Groothuis, vicevoorzitter van het College van Bestuur, laat in het persbericht weten: “We beseffen dat het uitzetten van het netwerk vervelende gevolgen heeft, voor al onze studenten, medewerkers, maar ook voor andere partijen op de campus. Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om erger te voorkomen.”

Het incident werd voor het eerst ontdekt op zaterdagavond om 21:00. Er is geen sprake van een ransomware-aanval, laat een woordvoerder weten. Er is ook geen contact met een vermeende dader.

Impact op onderwijs en toegankelijkheid

De universiteit verwacht dat de systemen op zijn vroegst dinsdag weer toegankelijk zullen zijn. In de tussentijd blijven de gebouwen en de campus wel toegankelijk, maar kunnen studenten en medewerkers geen gebruik maken van netwerkgebonden voorzieningen zoals e-mail, wifi, Canvas en Teams.

IT-teams van de TU/e hebben nog toegang tot de systemen en onderzoeken momenteel de aard en omvang van de cyberaanval. Ze werken aan het zo snel mogelijk weer operationeel krijgen van het netwerk, maar de universiteit benadrukt dat zorgvuldigheid voorop staat.

De universiteit houdt studenten en medewerkers op de hoogte via een speciale webpagina en interne communicatiekanalen. Maandag om 16:00 uur zal er een update worden gegeven over de situatie voor dinsdag.

Deze cyberaanval op de TU Eindhoven is niet uniek. In het verleden zijn er meer incidenten geweest, waaronder een voorval in 2022 waarin studenten en medewerkers van de TU Eindhoven getroffen werden door een datalek. Het onderstreept het belang van robuuste IT-infrastructuur en goede voorbereiding op mogelijke cyberaanvallen in de onderwijssector.

TU Eindhoven een logisch doelwit

Omdat TU/e-studenten de komende week veelal zich op tentamens voorbereiden, is de impact relatief klein. Mogelijk had de universiteit wel colleges laten doorgaan als de aanval in een drukkere periode had plaatsgevonden. Desondanks laat de volledige uitval van onderwijsactiviteiten zien dat het hogere onderwijs niet altijd op een plan B kan vertrouwen.

Daarbovenop is TU Eindhoven een relatief logisch doelwit. Het werkt nauw samen met chipbedrijf ASML, andere partijen in de chipindustrie en andere geavanceerde technologiespelers, waardoor een land als China of Rusland interesse in de interne gegevens heeft.

